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  • 24.12.2018 12:12

görmek ne anlama gelir?

görmek birçok şekilde yorumlanmıştır. Rüyada bozuk para saydığını görmek ne anlama gelir? Rüyada bozuk para attığını görmek ne anlama gelir? İşte nin detayları...

Rüyada bozuk para görmek ne anlama gelir?

Rüyada bozuk para görmek

almak :vermek veya çok bozuk para görmek, iyi şans ve zenginliğe yorumlanır.

Yine k, ticaret işleriyle uğraşmaya veya yeni bir kurmaya işaret eder delâlet eder.

Başka bir yoruma göre rüyada bozuk para görmek, bol rızka, sıkıntıdan sonra rahatlığa veya mükâfatı çok işe işaret eder.

Rüyada bozuk para vermek

Rüyada Bekar birinin rüyada bozuk para vermesi, evlenmeye işaret eder. Evli birinin rüyada bozuk para vermek görmek ise mutlu bir hayat süreceğine işarettir. Yine rüyada bozuk para vermek, rızkı yenilemeye ve ele girecek paraya işaretir.

Yine rüyada bozuk para vermek, zulümden kurtulmaya işarettir.

Rüyada bozuk para almak

Rüyada bozuk para almak, zenginliğe, çaba sarf etmeden ve zahmet çekmeden ele geçecek mal ve kazanca işaret eder. Yine rüyada bozuk para almak ticaretinde Kar ve yarar görmeye işarettir.

Başka bir tabire göre de bozuk para almak, çevresine karşı güzel muameleye, güzel ahlâka, ele geçecek bereketli paraya ve hoş sözlere delâlet eder.

Rüyada bozuk para saymak

Rüyada bozuk para saymak, güzel söze, mala, kazanca ve zengiliğe işaret eder. Başka bir tabire göre de bozuk para saymak para biriktirmeye tabir edilir.

Rüyada bozuk para bulmak

Rüyada bozuk para bulmak, izzet ve kuvvete, fazilet ve iyilik sahibi bir kimseye işaret eder. Yine rüyada bozuk para bulmak, para biriktirmeye ve para elde etmeye işarettir.

Bozuk Para bulduğunuzu görürseniz, hayatınızın düzene gireceği anlamındadır.

Rüyada bozuk para atmak

Rüyada bozuk para atmak gam ve kederden kurtulmaya, hasta için iyileşmeye delâlet eder.

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