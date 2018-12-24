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  • 24.12.2018 12:26

görmek ne anlama gelir?

görmek birçok şekilde yorumlanmıştır. Rüyada bozuk saat görmek ne anlama gelir? Rüyada saatin kırıldığını yada kaybolduğunu görmek ne anlama gelir? İşte rüyada saat görmenin detayları...

Rüyada saat görmek ne anlama gelir?

Rüyada saat görmek

görmek; mala, Aile mutluluğuna, huzura, rızk bolluğuna, saati bozulmuş görmek; işlerin bozulacağına, saatin kırıldığını yada kaybolduğunu görmek; işini kaybetmeye, hastalığa, ölüme, saatin dağıldığını görmek; ölüme, yeni bir saat almak; çocuk sahibi olmaya yorumlanır.

Rüyasında çalışan bir Masa veya duvar saati görmek, aileyle ilgili konuların yolunda gittiğini belirtir. Rüyada kol saati veya cep saati özel işlerle ilgilidir. Düzgün çalışması özel hayatın yolunda gittiğine delalettir. Saatin durması yada doğru çalışmam

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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