Rüyada pusula görmek ne anlama gelir?

Rüyada pusula görmek
Rüyada pusula görmek; büyüklerinizin tavsiyelerine uyarsanız,girişeceğiniz her işte çok başarı kazanacağınıza işarettir.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Rüyada pusula görmek
Rüyada pusula görmek; büyüklerinizin tavsiyelerine uyarsanız,girişeceğiniz her işte çok başarı kazanacağınıza işarettir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.