Rüyada bavul görmek ne anlama gelir?

Rüyada bavul görmek

Rüyada ne şekilde olursa olsun bir bavul görmek, mutlaka yolculuğa işarettir.

Rüyada İçi dolu bavul, kötü bir haber; boş bavul,planlanan yolculuğun bazı sorunlar yüzünden olmaması anlamındadır..

Rüyada ağzı açık ve içi boş bavul, temiz, iyi haberdir. İçinde eşya olan ve ağzı açık bavul ise dedikodudur. Bavulun kapalı olması ise içyüzü bilinmeyen ve birden şaşkınlık yaratacak haberdir.

Rüyada bavul görmek yoldur. Elinde bavul sokakta yürüdügünü görmek uzun bir yolculuga çikacagina, bavula bir takim seyler koydugunu görmek, yeni mallara sahip olacagina işarettir.

Rüyada çarsidan bir bavul satin aldigini görmek, yakinda evlenecegine, elinde veya evinde bos bir bavul görmek, islerinizin bir müddet uzayacagina delalet eder.

Rüyada Bavul veya büyük bir sandik görmek, bavulu ister açin ister açmayin, size bir yolculuk görünecegini gösterir.

Bir bavuldan esya çikararak yerlerine kaldirmak, gitmekte oldu gunuz yerde uzun bir zaman kalacaginiza isarettir.

Bir baska rivayete görede: Rüyada içi dolu bir bavul görmek, Rüya sahibinin yakinda hayirli bir yolculuga çikacagina, içi bos bavul görmek ise, rüya sahibinin çikacagi yolculugu bir engel yüzünden yarim birakarak yolculuktan geri kalacagina isarettir.

Rüyada bavul toplamak, Yolculuk anlamına gelir.

Rüyada bavul hazırlamak, malumdur ki, bavul sefere gidenlere lâzım olur. Bu sebeple rüyada bavul görmek, yolculuk ile tabir olunur.

Rüyada bavul doldurmak, bavulu doldurduğunu görmek ise, sık sık ev değiştirmeye delâlet eder. Bekâr birinin rüyada bavul aldığını görmesi, yakında evleneceğine işarettir.