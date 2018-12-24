Rüyada kolye görmek ne anlama gelir?

Rüyada kolye görmek
Bir kadinin Rüyada gördügü kolye, önün süs esyasi meydana gelecek kiz çocuklaridir. Eger kadinin gördügü gerdanlik mücevher ise o kadin kadri yüce bir adamla evlenerek erkek çocuklar dogurur ve arzusuna kavusur. Kolye boncuktan olursa, o kadinin evlenecegi adam adi bir insandir, Erkek kimselerin rüyada gerdanlik görmesi bozmaca hastaligina isarettir.
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