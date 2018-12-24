Rüyada bilgisayar görmek ne anlama gelir?

Rüyada bilgisayar görmek
Rüyada bilgisayar görmek, islerin yolunda gitmesine ve insanin önüne çikacak engellerin çabuk asilacagina isaret eder. Bilgisayarin kilitlendigini ve onu çözemedigini gören kimse, tikanan isini açmaya muvaffak olamaz, açtigini görürse, isindeki tikanikligi da giderebilecegine isaret eder. Bilgisayar gören insan, yaptigi islerde ataga geçer ve Allahu Teala onu muavfak eder.
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