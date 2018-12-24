Rüyada çorap görmek ne anlama gelir?

Rüyada çorap görmek
Giyilmemiş çorap maldır, bundan dolayı yeni corap giydigini gören kimse malini korur ve muhafaza eder. Saglam ve güzel kokulu corap gören kimse, malinin zekatini vererek malini muhafaza eder.
Görülen corap eski ise, zekat ve sadakasini vermeyerek malinin helak olmaya yaklasmasina isarettir. Çorabin kokusu kötü olursa, o kimse kötü isimle anilir. Çorap, kadina işarettir.
Rüyada çorap almak para kazanmanin isaretidir. Hediye olarak bir çorabin verilmesi ailenin eski bir sorununu çözülmesi demektir. Çorabin kaçmasi maceranın yasanacaginin isaretidir.
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