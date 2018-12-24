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  • 24.12.2018 11:26
  • Son Güncelleme: 24.12.2018 11:29

görmek ne anlama gelir?

görmek birçok şekilde yorumlanmıştır. Rüyada temiz çorap görmek ne anlama gelir? Rüyada eski çorap görmek ne anlama gelir? İşte rüyada çorap görmenin detayları...

Rüyada çorap görmek ne anlama gelir?

Rüyada çorap görmek

Giyilmemiş maldır, bundan dolayı yeni corap giydigini gören kimse malini korur ve muhafaza eder. Saglam ve güzel kokulu corap gören kimse, malinin zekatini vererek malini muhafaza eder.

Görülen corap eski ise, zekat ve sadakasini vermeyerek malinin helak olmaya yaklasmasina isarettir. Çorabin kokusu kötü olursa, o kimse kötü isimle anilir. Çorap, kadina işarettir.

çorap almak para kazanmanin isaretidir. Hediye olarak bir çorabin verilmesi ailenin eski bir sorununu çözülmesi demektir. Çorabin kaçmasi maceranın yasanacaginin isaretidir.

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