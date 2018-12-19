Rüyada çatıdan düştüğünü görmek ne anlama gelir?

Rüyada çatıdan düşmek

Yüksek bir yerden harabeye, ıssız bir ortama düşmek iyi bir halden kötü bir hale geçmeye, Yeşillik, sulak ve güzel bir yere düşmek sıkıntılı bir halden iyi bir hale geçmeye, Düşmek, zengin için onun cimriliğine, Dam, balkon yahut çatı gibi yerlerden düşmek bir yeri incinir yahut kırılırsa kendine, dostuna yahut malına gelecek zarara; yönetim tarafından hoşlanmadığı bir durumla karşı karşıya bırakılmaya delalet eder.

Birçok sorunu halledip, başarı elde edeceğinizin işaretidir. Eğer düşüp yaralandıysanız, birtakım zararlara uğrayıp, sıkıntı çekeceksiniz.

Ani yenilgi, başarısızlık, ani karşılaşılacak sorundur.

Birisinin kendi üstüne düstügünü görmek, düsmaninin kendisine üstün gelecegine; dag ve duvar gibi yüksek bir yerden düstügünü görmek, isteklerinin yerine gelmesine; bir darbe ile yere düstügünü görmek bir bela ve musibete ugramasina; ayagi kayip düstügünü görmek, felakete ugrayacagina delalet eder.

Kirmanî ye göre: Yüzükoyun düstügünü görmek, eger secdeye niyet etmemis ise, hayir degildir. Rüya sahibi davada, savasta veya kavgada ise üstün gelemez. Damdan, duvardan, agaçtan, dagdan ve benzeri yüksek bir yerden düstügünü gören, muradina ermez. Dininde kuvvetli olmayan kimsenin Rüyada düsmesi, günaha, fitneye, ve kötü islere meyline isarettir. Bir mescitte, bir bahçede ve buna benzeyen bir yerde düstügünü ve bunun da hayir islemek maksadi ile hareketinden ve acelesinden ileri geldigini görmek, günah islemesini terke ve iyilige dönecegine delalet eder.

Ebu Sait El Vaiz e göre; rüyada düsmek iyi degildir. Bazilarina göre; rüyada düstügünüzü görmek, aksiyle yorumlanir. Rüyanizda yolda yürürken birdenbire düstügünüzü görmeniz, hiç beklemediginiz bir sekilde kalkinacaginiza ve çok zengin olacaginiza yorumlanir. Bir baska rivayete görede: Yüksek bir yerden asagiya düstügünü gören, hayirdan serre düser. Rüyayi görenin düstügü yer çimenlik ve yesillik veya salih kimselerin toplandigi bir yer ise akibetinin hayir olmasina, düstügü yer harabe ve yirtici hayvanlarin içerisi ise akibetinin kötü olacagina isarettir. Bazen de bu rüya mal sahipleri için cimrilige isarettir. Damdan düsüp elinin veya ayaginin kirildigini gören kimsenin, nefsine, malina ve dostuna bir bela isabet eder.