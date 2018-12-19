Rüyada tabure görmek ne anlama gelir?

Rüyada tabure görmek

Rüyanızda bir tabure görmek , yaz günlerini Deniz kenarında istirahat içinde geçireceksiniz demektir.

Rüyasında tabure gören kişinin, sıcak ve deniz kenarında bir yerde güzel bir tatil yapacağına ve rahatlayacağına işaret eder.

Rüyada altiniza bir tabure çekerek oturdugunuzu görmek, isinizde veya memuriyetinizde bir derece yükseleceginize isarettir.