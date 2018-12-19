Bugünkü
Takvim
  • Rüya Tabirleri
  • 19.12.2018 11:30

görmek ne anlama gelir?

görmek ne anlama gelir? İşte rüyada tabure görmenin detayları...

Rüyada tabure görmek ne anlama gelir?

Rüyada tabure görmek

Rüyanızda bir görmek , yaz günlerini Deniz kenarında istirahat içinde geçireceksiniz demektir.

Rüyasında tabure gören kişinin, sıcak ve deniz kenarında bir yerde güzel bir tatil yapacağına ve rahatlayacağına işaret eder.

altiniza bir tabure çekerek oturdugunuzu görmek, isinizde veya memuriyetinizde bir derece yükseleceginize isarettir.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerRüya Tabirleri HaberleriRüyada tabure görmek ne anlama gelir?
Diğer Rüya Tabirleri Haberleri Tüm rüya tabirleri haberleri
Tüm Rüya Tabirleri Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar