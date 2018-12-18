Rüyada ikramiye çıktığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada ikramiye görmek

Rüyada ikramiye çıktığının görülmesi uğursuzluk getirecek olaylar ile karşılaşmaya işaret eder. Rüyada ikramiye çıktığını görmek aynı zamanda kişinin güvensiz hissettiğini ve huzurunun kaçacağını da işaret eder. Üzüntüden sağlığı bozulacağı söylenen kişinin birtakım kötü olaylar ile uzun süre savaşmak ve onlarla yaşamak zorunda kalacağı da işaret edilmektedir.