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  • 18.12.2018 11:18

çıktığını görmek ne anlama gelir?

çıktığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada ikramiye çıktığını görmenin detayları...

Rüyada ikramiye çıktığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada ikramiye görmek

çıktığının görülmesi uğursuzluk getirecek olaylar ile karşılaşmaya işaret eder. aynı zamanda kişinin güvensiz hissettiğini ve huzurunun kaçacağını da işaret eder. Üzüntüden sağlığı bozulacağı söylenen kişinin birtakım kötü olaylar ile uzun süre savaşmak ve onlarla yaşamak zorunda kalacağı da işaret edilmektedir.

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