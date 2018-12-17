Rüyada mandalina görmek ne anlama gelir?

Rüyada mandalina görmek

Rüyada mandalina görmek bir yerden gelecek yardıma vehimmete, Sağlık, sıhhat ve afiyete delâlet eder. Yine rüyada mandalina görmek kısmet ve hastalıklara şifa demektir. Yine rüyada mandalina görmek iç ve dış iyiliğine, ilim ve irfana, güzel amele işarettir.

Rüyada mandalina görmek neye işarettir.

Rüyada mandalina görmek zenginliğe, hasta biri için hastalıktan kurtulmaya, helal mala, mevsiminde mandalina görmek kısa sürede elde edilecek helal rızka işarettir.

Rüyada mandalina yemek, seyahatte, tatil ve geziye yada güney bölgelerine neşeli bir geziye katılacağınızın işareti olarak kabul edilir. Rüyada mandalina yemek, sıcak yerlere güzel bir geziye çıkacağınız demektir. Yine rüyada mandalina yemek, iyi bir iş veya davraşışta bulunmaya, itibara ve mala işarettir.

Rüyada mandalina ağacı görmek

Rüyada mandalina ağacı görmek, güzel ve cemal sahibi birine işarettir. Rüyada mandalina ağacı, insanlara faydalı bir adam ile de tâbir olunur.

Rüyada mandalina suyu içmek

Bir kimsenin rüyada mandalina suyu içmesi, hayırlı ve müjdeli bir habere delâlet eder.

Rüyada mandalina bahçesi görmek

Rüyada mandalina bahçesi görmek, murada ermeye işarettir. Bekâr birinin mandalina bahçesi görmesi, yakında evleneceğine evli için ise evlat ve mutluluğa delâlet eder.

Bir hastanın rüyada mandalina bahçesi görmesi, hastalıktan şifa bulacağına işarettir.

Rüyada mandalina bahçesinde dolaşmak yine refah ve mutluluğa işarettir.

Rüyada mandalina toplamak

Bir kimsenin rüyada mandalina bahçesinde yada mandalina ağacında mandalina topladığını görmesi, keder ve üzüntüden kurtulmaya delâlet eder.

Yine rüyada mandalina toplamak rızka, menfaate ve kolay geçime işaret eder.