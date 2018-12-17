Rüyada zeytin ağacı görmek ne anlama gelir?

Rüyada zeyntin ağacı görmek

Zeytin ağacı aldığını görmek de hayrın ta kendisidir. Çünkü Zeytin mübarek bir ağaçtır. Böyle bir Rüya gören, hayra, berekete, menfaate, çok nimete erişir.

Yine Rüyada zeytin ağacının üstüne çıktığını görmek, nimete sahip olmakla tabir edilir.

Rüyada zeytin agaci görmek iyidir, ilim ve berekete, akrabadan hayir ve menfaat görmege delalet eder. Rüya sahibi eger iyi bir kisi ise, zeytin agaci görmek nimetin çogalacagina isarettir. Zeytin agacini satin aldigini gören hayir ve menfaate, berekete erer, bollukta kalir. Zeytin agaci diktigini görenin rizki bol olur. Zeytin agacina çikmak, nimete sahip olmak demektir. Zeytin agacindan inmek ise nimeti elinden kaçirmakla yorumlanir. Kirmani ye göre; rüyasinda zeytin agacinin yapraklarindan toplayip evine götürdügünü görenin mali, mülkü çogalir. Zeytin agacini kestigini veya devirdigini gören kendi eliyle malini zayi eder.

Zeytin agacinin kurudugunu gören rizk darligina ugrar. Zeytin agacina Su verdigini veyahut kökünü kazip kabarttigini gören, zengin olmak için ticarete baslar. Zeytin agacinin altinda oturdugunu gören, kendi malini kendisi dinden çikarir.