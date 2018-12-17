Rüyada ayva görmek ne anlama gelir?

Rüyada ayva görmek

Rüyada ayva görmek, hasta için sıhhate, sağlıklı kimse için hidayete, tüccar için kazanca, ham Ayva hastalık ve hoş olmayan işlere, olgun ayva güzel, ünlü bir kadına, kadının ayva yemesi güzel bir çocuğu olmasına, ayva kompostosu ve reçeli kolay elde edilen rızka delalet eder.

Cafer-i Sadık, mevsimi dışında sarı renkte ayva görmeyi hastalıkla ifade ediyor. Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Ayva görmek, kabz-ı hatıra veya tatayyura delalet eder. Yani kötüye yorulur.

Başka bir rivayete göre ayva umumiyetle iyidir. Bundan başka ayva rüyası zengin için ticaret ve kar, vali için büyük itibar, fakir için ferahtır.

Ayvayı yolculukla tabir edenler Adem (A.S.) Cennet'te iken Cebrail (A.S.)'ın kendisine ayva getirmesini misal gösterirler. Ayva eskiden az bulunur bir meyve idi. Zenginlerin ve büyüklerin evlerinde görülürdü. Bu bakımdan bazı tabirciler ayvayı şeref ve hayırla yorumlamışlardır.

Rüyada ayva görmek, kişinin içinde bulunduğu duruma göre, hastalık, hastalıktan kurtuluş, yolculuk, doğum, işte başarı ve kazancı işaret eder.

Adem (A.S.) yeryüzüne indikten sonra, Cebrail (A.S.)'ın getirdiği ayvayı yiyip evlat sahibi olmuştu. Rengi dolayısıyla hastalığa delalet ettiği söylenmiştir.

Kirmani demiştir ki: Ayva görmek bilhassa mevsiminin haricinde hastalıkla tabir edilir. Rengi ne kadar sarı ise, hastalık o derece şiddetli olur. Kendisine bir ayva hediye edildiğini gören, hasta ise, vefat eder. Sağlıklı ise, yola gider ve bu seferinden kazanır.

Ayva ağacı, faydasız bir arkadaşlığa; ayva sıkmak, kazançlı bir iş gezisi sonucunda para kazanmaya işarettir.

Rüyada görülen ayva, henüz gelişmemiş iş, ileride gelecek kısmettir. Sapsarı ayva ise hastalık olarak yorumlanır. Rüyada ayva görmek zahmetli uzun bir yolculuğa ve bir rivayet göre de hayır ve menfaate, bazılarına göre de çocuğu olacağına yorumlanır.

Bir başka rivayete göre de: Rüyasında ayva yediğini gören kimsenin çok sevdiği birinin ölümünü duyacağına, ayva satın aldığını gören bir kimsenin ise, çok güzel bir kızı olacağına işaret eder.

Rüyada ayva ağacından ayva toplamak çok seyahate çıkmaya, karlı ticaret yapmaya veya Hamile kadının çok güzel yüzlü çocuk doğurmasına işaret eder.

Rüyada görülen ayva, Hasta olan bir kimse rüyada ayva yediğini görse şifa bulur. Rüyada bir ayva sıktığını gören kimse ticaret maksadıyla bir yere yolculuğa çıkar ve orada çokça Kar eder. Bazı tabirciler, rüyada ayva görmek iyi bulmuyor. Vali ise valiliğinden dolay maksadına nail olur. Sıhhat ve afiyette ise hidayete kavuşur. Tüccar ise kazanç sağlar. Rüyada bir ayva sıktığını gören kimse ticaret maksadıyla bir yere yolculuğa çıkar ve orada çokça kar eder. Bazı tabirciler, rüyada ayva görmek hoş değildir, çünkü onun tabiatı tutucudur, dediler. Yeşil ayva sari olan ayvadan hayırlıdır.

Ayva iyi bir yere yolculuk yapmaya delalet eder. Bazen de ayva tabiatının tutucu olmasından dolay cimriliğe ve sırları muhafaza etmeye delalet eder. Ayva, güzel ve sanı yüce bir kadına delalet eder. Ayva görmeyi tabircilerin ekserisi iyi görmemiş, sarılığından ve tutucu olmasından dolay hastalıktır, demişlerdir.

Rüyada ayva görmek, hastalıklara alâmettir. Hasta olan biri rüyada ayva görse, bu Rüya, hastalıktan halâs olmaya delâlet eder. Yüksek mevkide olan biri bu Rüyayı görmüş olsa maksadı hâsıl olur.

Rüyada ayva sıktığını görmek, ticaret maksadıyla sefere çıkmaya ve kâr elde etmeye işarettir. Ayva ağacı görmek, kendisinden istifade edilmeyen bir adama delâlet eder.

Bazı kere ayva görmek, iyi bir yere yolculuğa alâmettir. Yine ayva, güzel ve şanı yüce bir kadın ile de tâbir olunur. Rüyada yeşil ayva görmek, sarısını görmekten daha hayırlıdır.

Ayva iyi bir yere yolculuk yapmaya delalet eder. bazen da ayva tabiatının tutucu olmasından dolayı cimriliğe ve sırları muhafaza etmeye delalet eder. Ayva, güzel ve şanı yüce bir kadına delalet eder. Ayva görmeyi tabircilerin ekserisi iyi görmemiş, sarılığından ve tutucu olmasından dolayı hastalıktır, demişlerdir.

Ben de derim ki, ayva sarılığından dolayı, altının sarılığına ve tutucu olmasından dolayı da her ne şekilde olursa olsun rüya sahibinin eline altm geçmesine delalet etmesi daha uygundur. Bazı tabirciler ayva yolculuğa delalet eder, dediler.

Tabircilerden bazıları da ayva yumuşaklıkla beraber yolculuktur dediler. Bazıları ise, kendisinde asla hayır olmayan bir yolculuktur, dediler. Ne şekilde görülürse görülsün ayva iyidir, denilmiştir.

Ayva ve ayva ağacı görmek, devamlı yolculuk yapmaya, işlerin ok olmasından dolayı yorulmaya ve servet sahibi olmaya delalet eder. Ayva zahmetli ve uzun bir sefere, aynı zamanda üzüntüye işarettir. Bir rivayete göre şeref, hayır, menfaat, güzel şöhret, evlat ve hastalıkla tabir edilir.