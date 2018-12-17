Rüyada kabak görmek ne anlama gelir?

Rüyada kabak görmek

Rüyada kabak görmek, itibarli, şanlı, insanlara yakin, iyi idereci, alim veya doktor olan bir kimseye isarettir.

Rüyada kabak görmek, hasta için şifadir. Bunun için kabak, rüyada görülen pismis seylerin en iyisidir. Rüyada pismis kabak yedigini gören kimse, dininden, nefsinden sevgilisinden veya çocugundan kaybettigi bir sey yine kendisine döner.

Rüyada kabagi pismeden yedigini gören kimseye, bir insanla münakasa eder. Rüyada kabak agacinin gölgesinde oturdugunu gören kimse, halk ile iyi geçinir.

Bazi tabirciler, kabak agaci, mali olmayan bir fakirdir, dediler. Rüyada kabak tarlasindan kabak topladigini gören kimse, Yunus (A.S.)'in kissasina binaen hastaligindan kurtulur.

Kabak, basa kakmaga ve azarlamaga isarettir. Rüyada pismis kabak yedigini gören kimse, yedigi miktarca bir ilmi ögrenir veya daginik olan seyleri bir araya getirir.

Kabak keder, sikinti, dar geçim veya hastaliga ya da hapse isarettir. Bazende rüyada kabak yemek, zihin ve zekanin iyiligine isarettir. Kabaktan yapilan kaplar hafif ruhlu, faydali, güzel ve yüce kadinlara isarettir.

Bir kimse rüyada çig kabak yedigini görse, çekismege ve serre isarettir.

Hasta bir kimsenin rüyada kabak görmesi, afiyete ermeye ve şifa bulmaya delâlet eder. Rüyada kabak görmek, şanlı, yüce, itibarlı, insanlara yakın, iyi idareci, âlim veya doktor olan bir kimse ile tâbir edilir.