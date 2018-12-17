Rüyada portakal görmek ne anlama gelir?

Rüyada portakal görmek

Turuncu kabuklu, iri portakal değerli eşya olarak yorumlanır. Portakal aldığını, bulduğunu gören değerli eşya sahibi olur. Rüyasında koyu turuncu portakallarla dolu bir Ağaç gören kimse evini süsleyecektir. En değerli, güzel şeyleri satın alacaktır.

Rüyada portakal görmek veya yemek; tatlı ise mala, ekşi ise üzüntüye işarettir.