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  • 17.12.2018 16:48

görmek ne anlama gelir?

görmek ne anlama gelir? İşte rüyada portakal görmenin detayları...

Rüyada portakal görmek ne anlama gelir?

Rüyada portakal görmek

Turuncu kabuklu, iri değerli eşya olarak yorumlanır. Portakal aldığını, bulduğunu gören değerli eşya sahibi olur. Rüyasında koyu turuncu portakallarla dolu bir Ağaç gören kimse evini süsleyecektir. En değerli, güzel şeyleri satın alacaktır.

portakal görmek veya yemek; tatlı ise mala, ekşi ise üzüntüye işarettir.

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