Rüyada elma görmek

Evlada, kişinin dünyalığına yahut temiz yüzlü, temiz yürekli insanlara, Elma hediye edilmesi arzusuna nail olmaaya, Sayılı elma mahdut miktardaki paraya, Ev veya mescid gibi yerlerde elmayı koklamak kadın ve erkek için evlenmeye, Elma ağacı kişiye yakın olan müslüman kardeşine, Elma fidanı dikmek bir yetimin bakım ve terbiyesini üstlenmeye delalet eder.

Elma, barış, bereket, para ve şansın işaretçisidir. Fakat elma çürümüş veya tamamen olgunlaşmamışsa planlarınızı gerçekleştiremeyeceğiniz anlamına gelir.

Rüyada elma toplamak

Elma toplamak, asil ve cömert birinden dünyalığa işaret eder. Elma topladigini görse, medhedilmeye layik, serefli ve aziz bir kimseden mala erisir.

Rüyada elma yemek

Tatlı elma yemek helal rızka, ekşisini yemek üzüntüye yahut şüpheli kazanca ya da bağırıp çağırmaya işaret eder. Rüyada elma yemek hazır planlarınızın başarıya ulaşacağına işaret eder.

Rüyada elmalı pasta veya çörek yemek, bir yarışmada derece alacağınıza, rüyada elma almak karlı bir işe para yatıracağınıza işarettir.

Rüyada Elma yemek uygulamaya koyduğunuz planlarınızın olumlu sonuçlarını alacaksınız anlamındadır. Rüyada elmalı bir şey yemek bir müsabakada ilk üçe girmeye işarettir.

Rüyada elma ısırmak

Elmayı ısırmak kazanç, fayda ve menfaate işaret eder.

Rüyada elmayi isirmak, hayir ve ihsana, kazanca, faideye ve menfaate kavusmaktir. Elma, dostlarla da tabir edilir.

Bazi tabirciler, elma yedigini gören kimsenin bir düsmani olur, dediler. Elma çok sehvete de isarettir. Eksi elma daginikliga, zararlara, baginp çagirmaya, eksi elma agaci da yine bagirma ve feryad etmeye isarettir.

Rüyada elma almak

Rüyada elma almak Kar getirecek bir işe yatırım yapacağının haberidir. Yakında tatlı haber alacağınıza da işaret eder.

Rüyada masa üstünde elma görmek

masa üzerinde elma görmek, sosyal hayattaki nüfus ve itibarınızın gittikçe artacağına,

Rüyada elma ağacı görmek

Rüyada ağaçtan düşen elmalar görmek talihinizin önünüze bir çok fırsatlar çıkartacağına ve sizin bunlardan istifade etmesini bileceğinize işarettir.

Elma ağacı, hayırlı, iyi huylu akrabadır.

Bahar açmış elma ağaçları görmek tatlı ve mutlu Rüyalarınıza hiçbir şeyden ve kimseden zarargörmeyeceğinize işarettir.

Bir elma ağacının altında dinlendiklerini gören sevgililer ise mutlu bir evlilik yapacaklar ve sürekli mesut yaşayacaklar demektir.

Elma ağacının altında dinlenmek sevgili ile mutlu bir evlilik yaparlar ve bu evlilik mutluluk getirir anlamındadır. Masa üzerinde elma görmek, çevreniz genişleyecek ve çevrenizden saygı göreceksiniz demektir.

Rüyada ağaçtan düşen elmalar görmek önünüze çok sayıda güzel fırsat geleceğine işarettir. Ağaçta elma görmek, yakın zamanda güzel bir haber alacağınız anlamındadır.

Elma yeşil, ham, ya da çürükse, gerçekleşmesini istediğiniz hayallerinin olamayacağını bildirir.

Rüyada elma soymak

Kısmet, bolluk, başarıdır. Elma güzel ise kısmet çok iyidir, kötü ise kısmet kötüdür. Elmanın şekline ve rengine göre de yorumlanır.

Rüyada Kırmızı elma görmek

Rüyada kırmızı elma görmek bir büyük tarafindan gelecek menfaate işaret eder. Agacindan kırmızı bir elma koparıp yediğini görmek bir kız evladı olacağına delalet eder.

Rüyada yeşil elma görmek

Rüyada yeşil elma evlada, bekar için evlenmeye işaret eder.

Rüyada beyaz elma görmek

Rüyada beyaz elma görmek ticaretten veya bir yerden gelcek kar ve kazanca delalet eder.

Rüyasinda bir elmayi ikiye böldügünü görmek iki ortak veya kari ile koca arasinda ayriliga isarettir.

Rüyada kendisine bir eksi elmanin verildigini görmek düsmanliga, tatli bir elmanin verildigini görmek ise dostluga yorumlanir.

Elma agaci, insana yakin mü min bir kimsesidir. Bundan dolayi bir kimse elma agaci ektigini görse, bir yetim büyütür.

Rüyada elma koklamak

Rüyada sayılı elma, sayili paraya isarettir. Mescidde elma kokladigini gören, evlenir. Tabir, kadin için de böyledir. Günah islenen bir mecliste kadinin elma kokladigini görmesi, halkin diline düsüp kötü söhret kazanmasina isarettir.

Bir kadin, taniyip bildigi yerde elma yedigini görse, güzel bir çocuk dogurur.

Rüyada elma görmek Hayalleriniz gerçekleşecek anlamındadır. Elma barışın, bolluğun, bereketin ve paranın işaretçisidir.