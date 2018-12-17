Rüyada nar görmek ne anlama gelir?

Rüyada nar görmek

Rüyada nar görmek; uzun süredir görmediginiz bir arkadasinizla kucaklasacaginiza, eksi nar yemek, haram kazanc pesinde kosacaginiza, cesaretinizin kirilacagina, ice dönük bir insan olacaginiza, olmus narlari topladiginizi görmek; zengin birinden mal sahibi olacaginiza mevsiminde nar yemek; birisi ile yaptiginiz kavgada kaba kuvvete maruz kalacaginiza isarettir.

Rüyada Nar kabuğu yemek Gören kimsenin hastalıktan kurtulacağına isaret sayılmıstır.

Rüyada Nar satmak Rüyasında nar sattığını gören bir erkeğin dünyayı ahirete tercih ettiği ifade edilmistir.

Rüyada Nar suyunu sıkıp içmek Erkeğin kendisi veya hem kendisi hem de ailesi için nafakasına isaret ettiği seklinde tabir edilmistir.

Rüyada Nar ağacı Nar ağacı toplum içinde saygın, hayırsever, dindar erkek olarak; dikenleri ise kisinin günahlardan sakınmasına isaret olarak tabir edilmistir.

Nablusî'ye göre rüyada nar ağacı görmek hükümdar için diğer sultanlara galip gelmeye, tüccar için ticaretinin artacağına isarettir.

Rüyada Nar ağacını kesmek Gören kimsenin sıla-i rahim yapmadığı yani akrabalık iliskilerini ihmal ettiği seklinde tabir edilmistir.

Rüyada kadının nar görmesi İncelenen klâsik eserler içinde sadece İbn Şahin kadının rüyasında nar görmesini konu edinmis ve kadının rüyasında nar görmesini ziynet (süs) esyası olarak yorumlamıstır.

Meselâ Süleyman el-Hüseynî, vaktinde veya vakitsiz nar ağacından nar topladığını görmenin hayırlı olmadığını, tatlı narı kabuğuyla veya içindeki zarlarıyla birlikte yediğini görmenin kisinin malının faydasını göreceğine isaret olduğunu belirtmistir.