Rüyada kayısı görmek ne anlama gelir?

Rüyada kayısı görmek

Mevsiminde görülen kayısı menfaat ve hayra, afiyet ve muhabbete; mevsimsiz görülmesi zorluk ve sıkıntıya, üzüntü ve kedere, Kayısı ağacı, insanlara faydalı bir kimseye delalet eder.

Kayısı görmek, güzel bir haber alınacağına yorumlanır. Kayısı yemek şanslı olacaksınız demektir.

Kayısının olgunlaşmakta olduğunu görmek, gelecekte birtakım sorunlar yaşayacağınızın işaretidir. Fakat, kayısı yemek şansınızın artacağı anlamına gelir.

Hastalıktır. Kayısı ağacı ise kısmettir.

Rüyada, mevsiminde görülen kayisi hayra ve afiyete, mevsimsizi üzüntü ve mesakkate isarettir. Kayisi agaci, insanlarin faydalandigi bir adama isarettir.

Kayısı yemek şansınızın artacağı anlamına gelir.