Bugünkü
Takvim
  • Rüya Tabirleri
  • 17.12.2018 14:15

görmek ne anlama gelir?

görmek birçok şekilde yorumlanmıştır. Rüyada kayısının olgunlaştığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada kayısı görmenin detayları...

Rüyada kayısı görmek ne anlama gelir?

Rüyada kayısı görmek

Mevsiminde görülen menfaat ve hayra, afiyet ve muhabbete; mevsimsiz görülmesi zorluk ve sıkıntıya, üzüntü ve kedere, Kayısı ağacı, insanlara faydalı bir kimseye delalet eder.

Kayısı görmek, güzel bir haber alınacağına yorumlanır. Kayısı yemek şanslı olacaksınız demektir.

Kayısının olgunlaşmakta olduğunu görmek, gelecekte birtakım sorunlar yaşayacağınızın işaretidir. Fakat, kayısı yemek şansınızın artacağı anlamına gelir.

Hastalıktır. Kayısı ağacı ise kısmettir.

, mevsiminde görülen kayisi hayra ve afiyete, mevsimsizi üzüntü ve mesakkate isarettir. Kayisi agaci, insanlarin faydalandigi bir adama isarettir.

Kayısı yemek şansınızın artacağı anlamına gelir.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerRüya Tabirleri HaberleriRüyada kayısı görmek ne anlama gelir?
Diğer Rüya Tabirleri Haberleri Tüm rüya tabirleri haberleri
Tüm Rüya Tabirleri Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar