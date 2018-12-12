Rüyada sivilce çıktığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada sivilce çıktığını görmek

Vücudunda sivilce çıktığını ve bundan Su aktığını görmek kurtuluş ve zafere, Vücutta insana zarar vermeyen her türlü ziyadelik nimet ve hayır fazlalığına, Vucuttan çıkan ince kan ve irin mala, Sivilceler, çabuk gelecek ve sevince vesile olacak zenginliğee, Sivilce bacen peşin cezaya delalet eder.

Bütün yüzünüzün sivilcelerle kaplı olduğunu gördüyseniz, birtakım sorunlarla ve sıkıntılarla karşılaşacağınız anlamına gelir.

Doğrudan doğruya paradır.

Sıkıntı ve hüzün demektir.

Rüyada herhangi bir yerinde sivilce çıktığını görmek; zenginliğe ve mutluluğa, sivilceyi koparmak; mal kaybına, kopardığı zaman acı duyarsa, çocuğunun öleceğine yada hastalanacağına, heryerinizden sivilcelerin çıktığını görmek; düşmanlarınızın size zarar veremeyeceğine aksine kendilerinin zarar göreceğine işarettir.