Bugünkü
Takvim
  • Rüya Tabirleri
  • 12.12.2018 12:29

çıktığını görmek ne anlama gelir?

çıktığını görmek birçok şekilde yorumlanmıştır. Rüyada bütün yüzünüzde sivilce çıktığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada sivilce çıktığını görmenin detayları...

Rüyada sivilce çıktığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada sivilce çıktığını görmek

Vücudunda çıktığını ve bundan Su aktığını görmek kurtuluş ve zafere, Vücutta insana zarar vermeyen her türlü ziyadelik nimet ve hayır fazlalığına, Vucuttan çıkan ince kan ve irin mala, Sivilceler, çabuk gelecek ve sevince vesile olacak zenginliğee, Sivilce bacen peşin cezaya delalet eder.

Bütün yüzünüzün sivilcelerle kaplı olduğunu gördüyseniz, birtakım sorunlarla ve sıkıntılarla karşılaşacağınız anlamına gelir.

Doğrudan doğruya paradır.

Sıkıntı ve hüzün demektir.

herhangi bir yerinde sivilce çıktığını görmek; zenginliğe ve mutluluğa, sivilceyi koparmak; mal kaybına, kopardığı zaman acı duyarsa, çocuğunun öleceğine yada hastalanacağına, heryerinizden sivilcelerin çıktığını görmek; düşmanlarınızın size zarar veremeyeceğine aksine kendilerinin zarar göreceğine işarettir.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerRüya Tabirleri HaberleriRüyada sivilce çıktığını görmek ne anlama gelir?
Diğer Rüya Tabirleri Haberleri Tüm rüya tabirleri haberleri
Tüm Rüya Tabirleri Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar