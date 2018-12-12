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  • 12.12.2018 11:50

görmek ne anlama gelir?

görmek birçok şekilde yorumlanmıştır. Rüyada hukuk işlerine bakan mahkeme görmek ne anlama gelir? Rüyada mahkemede dinleyici veya şahit olduğunu görmek ne anlama gelir? İşte rüyada mahkeme görmenin detayları...

Rüyada mahkeme görmek ne anlama gelir?

Rüyada mahkeme görmek

Yeryüzü lerini görmek adaletin gecikmesine, üzüntü ve kedere, Mahkeme bazen mağdurun bu halinin giderilmesine, zalimin üzülmesine; Mahşerdeki mahkemeyi görmek tam ve mutlak adalete, her şeyin ve her kişinin gerçek yüzünün ortaya çıkmasına, kimilerrinin üzülüp, kimelirinin sevinmesine delalet eder.

hukuk işlerine bakan mahkeme görmek çok hayırlıdır. Ceza mahkemelerini görmek ise, sıkıntı ve şiddetle tabir edilir. Mahkemede dinleyici veya şahit olarak bulunmak heyecan ve olaylarla karşı karşıya olduğunu gösterir.

çok hayırlıdır. Ceza mahkemelerini görmek ise, sıkıntı ve şiddetle yorumlanır. Mahkemede dinleyici veya şahit olarak bulunmak sizi heyecanlandıracak olaylarla karşı karşıya olduğunu belirtir. Arkadaşlarınız, başınız çok sıkıntı açacaklar anlamındadır.

Arkadaşlarınız, düşmanlarınızdan fazla sorun çıkaracaklar. Beklenmedik bir zamanda ciddi tartışmalar yaşayacaksınız.

Yeni sorumluluklar, önemli kimse, resmi iş olarak yorumlanır.

Rüyada hukuk mahkemesi görmek; bol kazanca, berekete ve rahatlığa, ceza mahkemesi görmek; zarara, üzüntüye, hayatınızda önemli değişikliklerin olacağına, düşmanlarınızla mücadele etmek zorunda kalacağınıza işarettir.

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