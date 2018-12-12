Rüyada mahkeme görmek ne anlama gelir?

Rüyada mahkeme görmek

Yeryüzü mahkemelerini görmek adaletin gecikmesine, üzüntü ve kedere, Mahkeme bazen mağdurun bu halinin giderilmesine, zalimin üzülmesine; Mahşerdeki mahkemeyi görmek tam ve mutlak adalete, her şeyin ve her kişinin gerçek yüzünün ortaya çıkmasına, kimilerrinin üzülüp, kimelirinin sevinmesine delalet eder.

Rüyada hukuk işlerine bakan mahkeme görmek çok hayırlıdır. Ceza mahkemelerini görmek ise, sıkıntı ve şiddetle tabir edilir. Mahkemede dinleyici veya şahit olarak bulunmak heyecan ve olaylarla karşı karşıya olduğunu gösterir.

Rüyada mahkeme görmek çok hayırlıdır. Ceza mahkemelerini görmek ise, sıkıntı ve şiddetle yorumlanır. Mahkemede dinleyici veya şahit olarak bulunmak sizi heyecanlandıracak olaylarla karşı karşıya olduğunu belirtir. Arkadaşlarınız, başınız çok sıkıntı açacaklar anlamındadır.

Arkadaşlarınız, düşmanlarınızdan fazla sorun çıkaracaklar. Beklenmedik bir zamanda ciddi tartışmalar yaşayacaksınız.

Yeni sorumluluklar, önemli kimse, resmi iş olarak yorumlanır.

Rüyada hukuk mahkemesi görmek; bol kazanca, berekete ve rahatlığa, ceza mahkemesi görmek; zarara, üzüntüye, hayatınızda önemli değişikliklerin olacağına, düşmanlarınızla mücadele etmek zorunda kalacağınıza işarettir.