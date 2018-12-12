Rüyada okul görmek ne anlama gelir?

Rüyada okul görmek

Yüksek mevkiye, ilim ve irfana, hürmet ve itibara; Bazen okul, uyulması gereken tüzük ve yönetmeliklere, yararsız bilgiye, ezberciliğe ve işsizliğe, dar geçime, hor ve hakir olmaya delalet eder.

Rüyada okul görmek, kültür bakımından yeni ve engin olanaklarla karşı karşıya kalacağınıza yorumlanır.Yetişkin birinin okula gittiğini görmek kimsenin davranışları hatalıdır. Rüyada okul görmek öğreneceği yeni bilgiler sayesinde hayatına yeni bir yön verir.

Rüyada okula gittiğinizi gördüyseniz, akademik kariyer yapacağınız ve itibar sahibi olacağınız anlamına gelir.

Okul yaşını geçmiş kimseler için uyarıdır. Kişinin hayatında daha olgun davranması gerektiğini gösterir.

Rüyada okul görmek bilgi ile yorumlanir. Bir okulda okudugunu görmek, yakinda baslayacagi yeni bir is için gerekli bilgiyi almaya çalistigina isarettir. Okulda bir sinifta arkadaslari arasinda ders çalistigini görmek bulundugu isinde basarili olacagina ve halkin takdirini kazanacagina delalet eder. Bir baska rivayete görede: Rüyada okul görmek, iyilige, nizam ve intizama isarettir. Bazen de okul, çocuga isarettir. Rüyada okul görmek, perisanliga, dar geçime ve korkuya isarettir. Bazen de mektep yüksek bir mevkiye isarettir.

Okula gittiğini gören eğitim yaşını geçmiş kimsenin tutumu, hareketi yanlıştır. Öğreneceği yeni şeyler sayesinde yaşantısına yeni bir yön verir. Okula gidip sıkılan hem sevinir hem de kazançlı çıkar.