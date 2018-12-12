Rüyada işten çıkarıldığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada işten çıkarıldığını görmek

Bir iste çalisan bir kimsenin rüyasinda o isten çikarildigini görmesi, o adamin isinde devam edecegine ve çalismasinin takdir edildigine delalet eder.



Yaşlı bir adamin isinden çikarildigini görmesi, hayir, bir gencin isinden çikarildigini görmesi ise, serdir. Çaliskan ve isinin ehli bir adamin isinden çi karildigini görmesi, onun daha büyük bir ise atanacagina ve maasinin veya yevmiyesinin artirilacagina isarettir. Kirmani ye göre; büyük bir kisi isinden çikarildigini görse bu Rüya iki sekilde tabir edilir: Dininde fesat, yaptigi iste yetersiz lik. Cabir ül Magribi ye göre ; isinde dogrulukla çalisan bir Ada min isinden çikarildigini görmesi, hayir degildir, isinin ehli olma yan bir adamin isten atilmasi ise, baska bir ise girecegine delalet eder. Rüyada bir adamin yeni bir ise atandigini görmesi, eger memur veya isçi ise, isinden çikarilacagina isarettir. Halktan biri ise, zarara, kedere ve sikintiya delalet eder.