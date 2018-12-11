Rüyada ay görmek ne anlama gelir?

Rüyada ay görmek

Rüyada Ay görmek, sevdiğiniz kişiye olan sevginizin daha çok artacağını, başarılı olmaya, çocuk sahibi olmaya işaretir. iş hayatında gerçekleşecek olan birtakım değişiklikler, başarı elde etmenize neden olacak. Aşk hayatınızda da gelişmeler olacak.

Rüyada ay görmek, sultan veya büyük zatlara işarettir.

İbn-i Şîrîn (rh.a)demiştir ki:

- Rüyada ay bedir halinde görülür se bir milletin büyüğü ve ulusu ile tabir olunur. Ayın gökte iki parçaya ayrıldığını görmek, yüce şahsiyetlerden birinin öleceğine delâlet eder.

Rüyada aya asıldığını görmek, nimete ve büyük bir hayra nailiyet ile tabir olunur.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki:

Rüyada ay görmek şöyle tabir olunur:

a) Mülk,

b) Vezir (bakan),

c) Mülkün nedimi,

d) Milletin reisi,

e) Güzel zevce ve hizmetçi,

f) Evlât,

g) Ana ve baba,

h) Zevç,

ı) Hayır sahibi ve ondan gelecek menfaat.

Ibn-i Fuzale demiştir ki:

- Ay bazan erkek evlâda işarettir. Bir kadının veya erkeğin kendi koynundan, yahut vücudundan bir ay çıktığını görmesi, erkek ve bahtiyar bir evlâtları olacağını delâlet eder.

Bu ayın yavaş yavaş yükselerek semaya çıktığının görülmesi, o evlâdın insanlığın en ulvî derecesine vâsıl olacağının işaretidir.

Rüyada ayın nurunun evinin içine girip hanesini pırıldattığını görmek, büyük bir zat tarafından verilecek mükâfata delâlet eder.

Rüyada ayı doğurduğunu görmek, arzu ve murada ermeye delâlet eder.

Ayı en yüksek, en yüce ve fezanın en derinliklerinde yüzer görmek, hayır, iyilik ve fazilet ile tabir olunur.

Rüyada ayın tutulduğunu görmek, memleket büyüklerinin müşkülâta uğrayıp çok sıkıntı çekeceklerine işarettir.

Rüyada güneş ve ayı kendi üzerine doğmuş görmek, anne ve babanın rızasına delâlet eder. Rüyada ayın kendisi ile konuştuğunu görmek, yüksek ve ulvî derecelere işarettir.

Hıristiyan bir kadının ayı görmesi, hidayete ereceğine işarettir. Ay bedir halinde iken bir başka gezegenle çarpıştığını görmek, iki memleket insanının birbirleriyle harp edeceklerine işarettir.

Bakan olan birinin ayın tersine döndüğünü görmesi, vazifeden azledileceğine işarettir.

Güneş ve ayın kendisine secde ettiğini görmek, anne babanın . rızası ile tabir olunur. Güneş ve aya secde ettiğini görmek ise, büyük bir günaha delâlet eder.

Rüyada güneş, ay ve yıldızların güneş yörüngesinde toplandıklarını ve güneşin daha parlak olduğunu görmek, devlet büyükleri ve şerefli insanlar yanında sözünün makbul

olacağına işarettir.