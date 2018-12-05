Rüyada yolculuk yaptığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada yolculuk yaptığını görmek

Yol hazırlığı yapmak hayırlı bir işe, Yola çıkmak zenginliğe yahut insanların ahlak ve tıynetlerini ortaya çıkarmaya, arza ölçmeye, Uzak yola çıkmak bir halden başka bir hale geçmeye, Yolculuktan dönmek işin bitmesine, maksadın hasıl olmasına, Hastanın uzak yola çıkması yahut tanımadığı bir eve gitmesi ölmesine delalet eder.

Deniz yolculuğuna çıkmak, muradınıza ereceğinizi bildirir.

Güzel bir yolculuğa çıktığınızı gördüyseniz, birtakım karlar elde edeceğiniz anlamına gelir. Kötü bir yolculuk, zarara uğrayacağınızın işaretidir.

Hayatta yeni bir devrenin başlayacağına işaret eder.

Bir yerden baska bir tarafa yolculuk etmek üzere yola çiktigini görenin muradi hasil olur. Bulundugu yerden , daha kötü bir yere gittigini görenin işleri bozulur.

Cabir ül Magribi ye göre, rüyasinda bindigi araç iyi ve erzaki bol oldugu halde yolculuga çiktigini görmek, isinin intizam içinde geçecegine ve arzularina kavusacagina delalet eder. Ebu Salt El Vaiz e göre, Rüyada yol, üç seyle tabir olunur. Bir yerden baska bir yere geçmek, bir halden baska hale geçmek, veya yolculuk etmek. Bir hasta, rüyasinda yolculuga çiktigini görse, ölür. Yol erzakini hazirlamakta oldugunu gören, hayir isler. Rüyada en iyi yolculuk kiblenin bulundugu yöne yapilan yolculuktur. Bazi tabircilere göre, rüyada yolcu oldugunu görmek, dindar bir kimse için mevki sahibi olmak ve kederden kurtulmaktir. Bir baska rivayete görede: Rüyada yolculuga çikmak halkin ahlakim meydana çikarmagaisarettir. Rüyada uzak bir yolculuga çiktigini gören kimse bir halden diger bir hale intikal eder.Rüyada yolculuga çikmak, arsa ölçmektir. Bundan dolayi yolculuga çiktigini gören kimse, arsa ölçer. Bazen de rüyada görülen yolculuk uyanikken yolculuk yapmaga, yolculuktan dönmek ise günahlardan tövbe etmeye isarettir. Yolculuktan dönmek, isin bitmesine ve istegin yerine gelmesine isarettir. Bir kimsenin yaya olarak yolculuga çiktigini görmesi, üzerinde çokça birikecek borca isarettir. Hastanin uzak bir yola yolculuk ettigini veya bir evden tanimadigi bir eve gittigim görmesi, onun ölümüne isarettir.