Rüyada dede görmek ne anlama gelir?

Rüyada dede görmek

Rüyada dede hayır demektir. Rüyada dede görmek, umulmayan yerden gelecek rızkın işaretidir. Yine rüyada dede görmek, çalışmak ile tâbir olunur. Rüyada kendi dedesini görmek, hayır ve salaha delâlet eder. Bir insanın rüyada dedesinden miras kalması, malda ortaklığa veya bu yakınlarının kendilerine alamettir.

Rüyada dede olduğunu görmek uzun ömre delalet eder. Rüyada dede olduğunu gören kimsenin ömrü uzun ve sansi yüce olur. bazen de insanin dedesi, calismasi ile tabir edilir. dedesinin öldugünü görenin calisma ve gayreti kesilir.

Rüyada dedenizi görmek, beklediklerinizin gerçekleşeceğini simgelediği gibi, güzel bir bebeğede işaret eder.

Akıllı bir akraba veya dostunuzun tavsiyelerini dinleyerek, karşınıza çıkan engelleri aşacak, bütün sorunlarınızı halledeceksiniz.

Rüyada dede görmek, büyüklerinizden birinin size yaptigi tavsiyeye uymadiginiz için onu kirmis oldugunuza, bir ri vayete göre de, kendinizi dede olmus görmeniz, sizi bol ve ferah günlerin beklediğine, saglikli ve uzun ömürlü olacaginiza yorumlanir.

Bir baska rivayete görede: Rüyada dede oldugunu gören kimsenin ömrü uzun ve sansi yüce olur. Bazen de insanin dedesi, çalismasi ile tabir edilir. Dedesinin öldügünü görenin çalisma ve gayreti kesilir.