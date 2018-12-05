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  • 05.12.2018 10:46

yaşlandığını görmek ne anlama gelir?

yaşlandığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada yaşlandığını görmenin detayları...

Rüyada yaşlandığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada yaşlandığını görmek

yaşlandığını görmek, hastalığa ve iş hayatında başarısızlığa işarettir.

Rüyada birden yaşlandığını gören kimse iş, toplum veya aşk hayatı ile ilgili önemli bir sıkıntı yaşar.

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