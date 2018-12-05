Rüyada yaşlandığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada yaşlandığını görmek
Rüyada yaşlandığını görmek, hastalığa ve iş hayatında başarısızlığa işarettir.
Rüyada birden yaşlandığını gören kimse iş, toplum veya aşk hayatı ile ilgili önemli bir sıkıntı yaşar.
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Rüyada yaşlandığını görmek
Rüyada yaşlandığını görmek, hastalığa ve iş hayatında başarısızlığa işarettir.
Rüyada birden yaşlandığını gören kimse iş, toplum veya aşk hayatı ile ilgili önemli bir sıkıntı yaşar.
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