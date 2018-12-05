Rüyada cin görmek ne anlama gelir?

Rüyada cin görmek

Rüyada cin görmek; hilekar birine, cini yakında görmek; hayal kirikligina isarettir.

Cin görmek, hilekar bir kimse ile tabir edilir. Rüyada, cin oldugunu gören kimsenin hilesi cok olur. cinin kapisinin yakininda durdugunu görse, o kimse zarara ugrar yahut üzerinde yapmasi lazim gelen bir adağı olduğuna veya ona isabet edecek bir darlik ve zillete isaret eder.

Birisinin evine cinlerin girip bir seyler yaptığını gören kimsenin evine düsman veya hirsizlar girerek o kimseye bir zarar getirirler.

Cinle sohbet ettigini gören kimse, yolcu ve sır sahiplerinin durumlarina muttali olan kimseye yakın olur.

Cin görmek bazan kara ve denizde yolculuk yapmaya, kapip kacirmaya, hirsizliga, zinaya, icki icmeye, bid'at yelerine, kiliseye, dükkanlara, türkü veya sarki söylemeye, zenginlige ve çalgılara isaret eder. cinleri görmek hokkabaz ve sihirbazlara da isaret eder.

Cinlerden biriyle evlendiğini gören kimse itaatsiz ve günahkar birisine mübtela olur. Bazen de o kimse bir yaramaz binek satiri alir. Bu rüyanin sahibi mülke ehil ve müstahak ise mülke malik, yahut defnedilmis bir mala isarettir. kendisini cinlerin yere düsürdügünü gören kimseye cin dokunur ve cinlerden ona bir zarar gelir. bazen de bu rüyayi gören faiz yer. bazen de cin görmek, yilan ve akrep gibi yer haserelerine ve insanlarin rahatsiz olacaklari seylerin cikmasina isaret eder.

Hileci asagilik bir kisiyi belirtir. Cin çarpmasi haram bir mal edilmesine ve büyülerle ugrasilmasina yorumlanir. Evde cin görmek evinize ve maliniza kötülük gelecegine isarettir. Cinden yardim istemek çesitli maceralara atilma isteginde oldugunuzu isaret eder.