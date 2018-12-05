Rüyada cinayet görmek ne anlama gelir?

Rüyada cinayet görmek

Rüyada cinayet görmek, mahzurlu iş yapmaya, ihramlı iken ihram yasağını işleyerek cinayet işlediğini (bir canlıyı öldürdüğünü) görmek, uyanıkken bir kurban bedeli kadar bir ödeme yapmasına delalet eder. Cinayet işlediğinizi görürseniz, zor günler geçireceğiniz ve bütün işlerinizde hüsrana uğrayacaksınız demektir. Eğer kendinizi savunmak için cinayet işlediyseniz, iş hayatınızda başarılar kazanacağınız, yükseleceğiniz anlamındadır.

Bir kişinin Rüyada cinayet işlediğini görmesi, fena bir işle tâbir olunur. Bazen de bu Rüya, maksadına ve arzusuna nail olmaya delalettir.

Kirmanî demiştir ki: Bir kimsenin rüyada cinayet görmesi, haram maldır. Rüyada birini öldürdüğünü görmek, uzun ömre işarettir. Rüyada bir cinayete Şahid olmak, dikkatli ve iyilik sever olmaktır. Cinayet işleyen birinin korkup kaçtığını görmek, haram mala delalet eder.

Kendinizi savunurken birini öldürdüyseniz zafer kazanacağınızın işaretidir. Bu Rüyaların genelde üstünde durulmaz ama durup dururken Rüyasında cinayet işlendiğini gören kişi, hiç ummadığı bir durumla karşılaşır.

Rüyada birisinin öldürüldügünü görmek, uzun zamandan beri kayboldugunu sandiginiz bir yakininizdan ha ber alacaginiza delildir. Birisinin kendi gözü önünde öldürüldügünü görmek, ilerideki günlerde çok önemli olaylarla karsilasacagina delalet eder. Kendisinin bir kisiyi öldürdügünü görmek, eger öldürdügü kimseyi taniyorsa ona çok büyük bir yardimi dokunacagina, tanimiyorsa yaptigi bir haksizliktan ötürü büyük bir pismanlik duyacagina isarettir. Kirmani diyor ki: Rüyada cinayet görmek haramla tabir edilir. Rüyada öldürüldügünü görmek çok yasayacagina; bir baskasinin öldürüldügünü görmek, eğer o kisiyi taniyorsa, o kisinin uzun Bir başka rivayete görede: Rüyada bir cinayet isledigini gören mahzurlu bir ise girer. Bazan bu rüya, maksadina ve arzusuna nail olmaya isaret eder. Hac da ihramda bulunan kimsenin bir av cinayeti yaptigini görmesi, uyaniklikta o hayvanin mislini ödemeye mecbur olmasina isaret eder. Bir kimsenin rüyada cinayet isledigini görmesi, maksadina ve arzusuna nail olacagina isaret eder. Bazen de cinayet isledigini görmek, mahzurlu bir is ile tabir edilir.

Rüyada cinayete tanık olmak; tedbirli olmanıza, kimse için kötü konuşmamanız gerektiğine, komşularınızın birinin evinde hırsızlık olayının olacağına işarettir.