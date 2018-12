Rüyada Hacca gittiğini görmek ne anlama gelir?

Rüyasında Hacca gittiğini görmek

Rüyasinda hacca gittigini görmek hayırla yorumlanir. Hacca gitmek üç sekilde tabir olunur: Dinde olgunluk, içte güzellik, kudrette celal.

Mübarek yerlerden birine gitmek istedigi halde, buna kudreti olmadiğini gören eğer zengin ise fakir olur. Eger fakir ise, içinden çikamayacagi, basaramayacagi bir ise baslar, yaninda hacla ilgili bir sey oldugunu görmek, hayir vehasenatta bulunacagina delalet eder.

Cafer i Sadik a göre : Rüyada mahmel i serifi görmek beş şekilde tabir olunur: Emniyet, selamet, adalet, hac ve rahat.

Abdulgani Nablusi ye göre: Hz. Ibrahim (AS) makaminda namaz kildigini gören seriata uymus olur. Mümin bir erkek olup, hacca gitmeye nail olur.

Hz. Ibrahim in makamina giren, her türlü korkudan emin olur ve büyük bir makama ulasir. Rüyasinda kendisini Müzdelife de görmek, emniyete ve Allah(C.C.) Hazretlerine siginmaya ve hidayete isarettir. Üzerinde borç varsa ödeyecegine delildir. Rüyada kendisini hac yolunda görmek, dünya ve ahiret işlerinden istedigi şeylere kavuşacagina delalet eder.