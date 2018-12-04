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  • 04.12.2018 09:56

görmek ne anlama gelir?

görmek birçok şekilde yorumlanmıştır. Rüyada kaplumbağanın etini yediğini görmek ne anlama gelir? Rüyada kaplumbağanın bir yol üzerine atıldığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada kaplumbağa görmenin detayları...

Rüyada kaplumbağa görmek ne anlama gelir?

Rüyada kaplumbağa görmek

kaplumbaga görmek, güzel koku sürünüp bezenen, boy ve endamini erkeklere arzeden kadina isarettir. Bazi tabirciler kaplumbaga hakim ve savcilarin reisine isarettir. Rüyada kaplumbaganin etini yemek, mala veya Nebilerin (Peygamberlerin) ilimlerinden bir ilme isarettir.

Bazi tabirciler de bir kimse kaplumbaga etini yese, hayir ihsan ve menfaal ve mala kavusur, dediler. Rüyada kaplumbaga rastladigini veya ona malik oldugunu yahut evine soktugunu gören kimse, eski ilimlere vakif bir alim sebebiyle süphe ve tehlikeden kurtulur.

Kaplumbaganin bir yol üzerine atilmis oldugunu görse, orada ihtimani ve itinaya sayan bir ilim terk edilmis olmasina isarettir. Bazi tabirciler ise rüyada görülen kaplumbaga, hileye, haber arastirmaya, gizlenmeye ve silah tamir etmeye isarettir, dediler

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