Rüyada limon görmek ne anlama gelir?

Rüyada limon görmek

Mala, afiyetle tüketilen rızka, hastalara şifa yahut bir kimseyi bir işten dolayı kınamaya, Limon ağacı zararsız ama faydası da pek görülmeyen insana yahut zengin ve hayır olmakla birlikte görüş ve düşüncelerine fazla itibar edilmemesi gereken kadına delalet eder. Rüyada, içine limon sıkılmış çay içmek, bir yerden gelecek yardıma ve himmete alamettir. Rüyada limon yemek iç ve dış iyiliğine, ilim ve irfana, güzel amele işarettir.

Rüyada sarı limon görmek ve onu yemek, mala işarettir. Yeşil limon, sarısından daha hayırlıdır. Denilmiştir ki: Rüyada limon ağacı görmek, zengin ve hayır yapmakla meşhur ve fikirleri düzgün olmayan bir kadına delâlet eder.

Rüyada limon yemek veya görmek, bazı hayal kırıklıkları uğrayacağınıza yorumlanır. Etrafında onu kıskanan insanlar var demektir. Limon çiçeği ise çok iyidir.

Rüyada limon ağacı görmek, güzel ve cemal sahibi birine işarettir. Limon ağacı, insanlara faydalı bir adam ilede tâbir olunur. Çünkü limonda hastalara şifa vardır.