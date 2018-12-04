Rüyada bıçaklandığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada bıçaklandığını görmek

Rüyada bıçaklamak, şahıs birisini bıçaklıyorsa; bıçaklayan kişinin bıçakladığı kişiyi asabi, hain, kıskanç şe'nlerde olarak üzeceğine ve gönlünü yaralayacağına işaret eder.

Rüyada arkadan bıçaklamak ise, bıçaklanan kişinin bıçaklayan kişi tarafından ihanete uğrayacağı, iftiraya maruz bırakılacağı veya bıçaklanan kişinin haberi olmadan ona karşı kızıldığına işaret edebilir.

Rüyada birisini bıçakladığını görmek bekar kişiler için kısmetinin açılacağının ve evleneceği anlamına gelir. Şu aralar sana dost gibi davranmak istiyen ama senin kötülüğünü isteyen kişilerden kendini korumalısın.