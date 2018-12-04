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  • 04.12.2018 11:05

sürdüğünü görmek ne anlama gelir?

sürdüğünü görmek birçok şekilde yorumlanmıştır. Rüyada at arabası sürdüğünü görmek ne anlama gelir? İşte rüyada araba sürdüğünü görmenin detayları...

Rüyada araba sürdüğünü görmek ne anlama gelir?

Rüyada araba sürdüğünü görmek

herhangi bir yı görmek, Rüya sahibi için geçim hususunda aldığı tedbire işarettir. Rüyada arabaya bindiğini görmek yada arabayı sürmek büyük bir mevkiye erişmeye işarettir. Arabadan inmek bunun zıddı ile tâbir olunur. Arabaya binmek hayırlı bir evlâda da işarettir.

Yine rüyada arabaya bindiğini ve sürdüğünü görmek, devlet adamları tarafından gelecek izzet ve yüksekliğe veya erişilecek şerefe yorumlanır. , hayırlı, sevinçli ve bereketli bir sefere işarettir.

Kendinizi at arabası sürmek: Gelirinizle kesinlikle otomobil alamayacağınıza işarettir. Yine arabayı sürmek işlerin iyiye gitmesi ve bir terfiye işarettir. Arabadan inmek, işlerin bozulması ve mevki kaybına yorumlanır. Gösterişli araba sürmek, Hava atmak demektir. Yük arabası sürmek cesaret isteyen girişimlerde bulunmaya işaret eder.

Gıda yüklü araba sürmek gelirin artması ve Kar yapmaya, sürdüğünüz arabanın kaza yapması büyük bir mevki sahibi olmaya. Arabanın peşinden koşmak: Uzun süreli işsizliğe. Araba altında kalmak: Zenginliğe veya büyük bir mirasa işarettir. Dolmuş yapan araba sürmek zevkli ve ticari amaçlı bir yolculuğa çıkacağınıza işarettir.

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