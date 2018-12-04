Rüyada gemi görmek ne anlama gelir?

Rüyada gemi görmek

Rüyada gemi görmek bir kaç şekilde yorumlanır. İçi aydinlik temiz bir gemi, islerde basaridir. pis ve bakimsizsa islerin bozulacagina delalet eder. böyle bir gemiye binen kadinin adi bir maceradan dolayi dedikoduya karisir.

Rüyada gemi görmek, üzüntü, keder, sikinti, hastalik, darlik veya kitlik icinde bulunan kimse icin, kurtulustur. geminin karada görülmesi kurtulusa yaklasmaktir.

Rüyada gemiyi karaya ceken kimse, namussuz olur ve dinde nifak cikarir. salih kimselerle gemiye bindigini gören kimse, hidayete uyar ve Allah (c.c.) onu affeder. gemiden ciksa, o kimse saadete erer ve düsmanindan kurtulur. bazilan da geminin battiginin görülmesi, selametle yapilan yolculuktur dediler.

Rüyada boş gemi ticaret yönünden kazanç ve faydadir. bir kimsenin yolcularla dolu olan bir gemi görmesi, onun selamet icerisinde yolculuk yapmasina isaret eder.

Rüyada kendisini demirlemis bir gemide görmek, hapiste yatacagina isarettir. ailesi ve dostlariyla gemiye bindigini gören kimse izzet, güzellik, hayir ve berekete isarettir ve düsmanlarin cimden kurtulur. bir yelkenle denizi gectigini gören kimse, üzüntü ve keder isabet edecek tehlikeli bir is yapar.

Rüyada gemide mutedil bir sekilde gittigini görmek, bütün insanlar hakkinda hayira delildir. eger sikintili ve izdirapli bir sekilde giderse, ona gelecek üzüntü ve sikintiya isaret eder.

Rüyada geminin parçalanması

Geminin parcalandigini ve icinde bulunanlarin da perisan oldugunu görse, bu Rüya bütün insanlar icin iyi sayilmaz. gemi ile denizde gitmeye kadir olamadigini görse, bir topluluk tarafindan onun hapis edilmesine, islerinin durgunluguna, müsküiata düsmesine isaret eder.

Rüyada geminin kan üzerinde gittigini görse, zinaya isaret eder.

Rüyada gemi satın almak

Bekar olan birisi bir gemi satin aldigini görse, evlenir. geminin dümeni, onu elinde gören kimse icin ilme isaret eder.

Rüyada gemide ölmek

Rüyada gemide öldügünü gören kimse, ahiret azabi ve dünya korkusundan kurtulur. bir kimse Denizkenarinda oldugunu ve denizde bir geminin gayet hos ve güzel bir sekilde gittigini görse, bu rüya bütün insanlar icin hayir ve yolculuga, yolcu olan birisinin de yolculuktan dönmesme isaret eder.

Rüyada fırtınada gemide olmak

Fırtınalı bir zamanda gemide bulundugunu ve bu izdirap ve sikintiyi teskin ve izale ettigini gören kimse, bütün askerlerin itaat edecegi bir güce isarettir. gemi, helak olmaktan kurtaran salih amellere, mesleginde irtikap ettigi seye isaret eder.

Rüyada geminin daga oturmasi, düsmandan kurtulmaga, karaya oturmasi ise, kavusulmasi mümkün olmayan seyi istemeye isaret eder. bazen de bu rüya sikinti ve tehlikelerden kurtulmaya isaret eder. vazifesinden alinmis bir kimse gemiye bindigini görse, denizin miktarina göre bir vilayete tayin edilir ve onun memuriyetteki yeri geminin saglamligi ve genisligi kadardir.