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  • 27.11.2018 14:59

ne anlama gelir?

birçok şekilde yorumlanmıştır. Rüyada boş saksı görmek ne anlama gelir? Rüyada saksının kırıldığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada saksı görmenin detayları...

Rüyada saksı görmek ne anlama gelir?

Rüyada saksı görmek

Rüyasında saksı gören bir kimse, genç güzel bir kızla evlenir, evli ise Kar kazancı artar.

Bekarlar için güzel saksı evliliktir. Evliler için hayırlı evlat ve kısmettir. Boş saksı sıkıcı bir bağdır. Saksının kırılması bir ilişkinin biteceğine işaret eder.

saksi görmek, bir evlilik isaretidir. Yani bekar iseniz evleneceginize, evli iseniz ev halkindan birinin evlenmesine isaret sayilir. Bir baska rivayete görede: Rüyada saksi görmek, bekar için evlilige evli için kar ve kazanca isarettir.

Rüyada ; bekarlar için evlenmeye, evliler için işinin yolunda gideceğine, saksıya çiçek dikmek; çocuk sahibi olmaya yada işlerde başarıya, saksının kırıldığını görmek; ayrılığa yada işlerde zarara uğramaya işarettir.

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