Rüyada peynir görmek ne anlama gelir?

Rüyada peynir görmek

Rüyada peynir görmek; zenginlige, gören hasta ise iyilesecegine, huzura, bekar biri icin evlilige, evli ve Hamile bir kadin icin; cocuga,uzun ömre isarettir. Rüyada peynir zenginlik ve bereket demektir.

Rüyada peynir, bekar icin nikahlanmaya, hamile olan hanim icin cocuga, artan mala ve uzun ömre isarettir.

Koyu sütten yapilan peyniri hamile kadinin görmesi, gebeliginden kurtulmasina isarettir. bazen peynir, rizik ve berekete, faiz karismis bir mala isarettir.

Rüyada Peynir, rahatlikla beraber maldir. Yaş peynir, tabirde kuru peynirden hayirlidir. peynir, rüyayi gören icin hazir mal ve senenin bolluguna isarettir. denilmistir ki, kuru peynir, yolculuktur.

Yine denilmistir ki, bir kilo peynir onbin dirhem maldir. peyniri ekmege katik edip yedigini gören kimsenin gecimi güc ve cetin olur.

Denilmistir ki, peyniri Ekmek ve cevizle yedigini görmek, rüyayi görenin haline göre peynirin her kalibi yüz yahut bin dirhem maldir. bazen de peynir zillet ve meskenete, kurusu, yolculuga ve rizka, tazesi de kendi yerindeki rizka isarettir.

Rüyada peynir yemek, is yasaminda başarı ile yorumlanir.

Rüyada Peynir görmek veya almak, erkekler icin ticarette büyük para kazancina isaret eder. Bekarlar icin evlilige, evli ve cocuklu bir kadin icin miras kalacagina yorumlanir.