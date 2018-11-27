Rüyada ceviz kırdığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada ceviz kırmak

Rüyada ceviz kırmak sıhhat, afiyet, mal, servet ve para kazanmak demektir. Aile yaşantınızın mutlu olmasının belirtisidir. Ceviz kırma rüyası, cimri bir kimseden mal almaya işarettir. Rüyada ceviz ağacı üzerinde ceviz kırmak, büyük bir şahsiyet olmaya işarettir. Bir kimsenin rüyada ceviz kırması, hazine edilmiş mal ile tabir olunur. Cevizi kıran kadın ise, çok uzun ömürlü olmaya işarettir. Kırdığı cevizleri topladığını görmek, büyük bir adamdan gelecek hayra ve ele girecek nimete delalet eder.

Kırılmış ceviz görmek, zahmetsiz ve meşakkatsiz elde edilen mala delâlet eder. Bu cevizleri yediğini görmek, insanlar nezdinden sözünün doğrulanmadığına delâlet eder. Bir kimsenin rüyada ceviz kırıp yediğini görmesi, kendisine bir kadın tarafından gelecek mala olarak tabir edilir. Rüyasında ceviz içi yediğini ve bunun da güzel ve tatlı olduğunu görmek, helâl mala delâlet eder.

Eğer Rüya esnasında gördüğü cevizin kabuğu soyulmuş ise, kendisine kifayet edecek derecede rızıklanır. Kişinin rüyada ceviz kırması, zengin, cömert, kazanç ve kâr sahibi ve insanların arasını birleştiren bir zata delâlet eder. Yine ceviz kırmak, güçlükle elde edilen mal demektir.