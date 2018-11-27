Rüyada erik görmek ne anlama gelir?

Rüyada erik görmek

Mevsiminde görülen erik bir yitiğin bulunması yahut rızka, Hastanın erik yemesi şifa bulmasına, Mevsimi dışında görülen erik üzüntü, keder ve hastalığa delalet eder.Rüyada erik görmek, hiç beklemediği bir yakının ihanetine uğrayacağına işaret eder. Olgun erik görmenin mutluluk getirdiği yorumu yapılır. Erik toplamak emellerinize ulaşamayacağınızı bildirir.

Rüyada siyah erik görmek, iyi bir hekime delâlet eder. Erik rüyası, erik ağacının cinsine göre değişir ve mana taşır.

Seyyid Süleyman demiştir ki: Mevsiminde kırmızı yahut siyah ve aynı zamanda tatlı erik görmek; mal husulüne delalettir.

Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Rüyasında erik yiyen, hasta ise, şifa bulur. Hasta değilse sağlıklı yaşamaya devam eder.

Olgun erikler mutluluğun işaretidir. Rüyada erik topladığınızı gördüyseniz, hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelir. Ağaçta görülen erik, zenginliği haber verir. Eriğin rengine ve güzelliğine göre yorumlanır.Yine bostan içinde erik ağacı olduğunu görmek, ilim ve edep öğrenecek bir evlâda alâmettir.

Rüyada ve mevsiminde erik görmek ne renk olursa olsun, eger tatlı ise eline mal geçecegine isarettir. Rüyada erik yedigini gören eger hasta ise iyilesir, isi bozulmus ise düzelir. Bir baska rivayete görede: Vaktinde görülmesi riziktir. Mevsimsiz olarak görülürse, hastalik yahut üzüntü ve kederdir. Hasta, rüyasinda erik yedigini görse hastaligi iyilesir.