Rüyada peçete görmek ne anlama gelir?

Rüyada peçete görmek

Rüyada peçete görmek, ruh temizliğine işarettir.

Rüyada peçete görmek; eksik olduğunuz konularda bilginizin artacağına, peçete kirli ve renkli ise; dedikoduya karışmaya, peçete beyaz ve açık ise iyi habere, kirli bir peçeteyi kullandığınızı görmek; hastalığa yakalanmaya ve büyük sıkıntılar yaşanacağına işarettir.