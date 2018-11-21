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  • 21.11.2018 11:32

ne anlama gelir?

birçok şekilde yorumlanmıştır. Rüyada kirli ve renkli peçete görmek ne anlama gelir? Rüyada temiz, beyaz peçete görmek ne anlama gelir? İşte rüyada peçete görmenin detayları...

Rüyada peçete görmek ne anlama gelir?

Rüyada peçete görmek

, ruh temizliğine işarettir.

Rüyada peçete görmek; eksik olduğunuz konularda bilginizin artacağına, peçete kirli ve renkli ise; dedikoduya karışmaya, peçete beyaz ve açık ise iyi habere, kirli bir peçeteyi kullandığınızı görmek; hastalığa yakalanmaya ve büyük sıkıntılar yaşanacağına işarettir.

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