Rüyada peçete görmek ne anlama gelir?

Rüyada peçete görmek
Rüyada peçete görmek, ruh temizliğine işarettir.
Rüyada peçete görmek; eksik olduğunuz konularda bilginizin artacağına, peçete kirli ve renkli ise; dedikoduya karışmaya, peçete beyaz ve açık ise iyi habere, kirli bir peçeteyi kullandığınızı görmek; hastalığa yakalanmaya ve büyük sıkıntılar yaşanacağına işarettir.
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