Rüyada yüzük görmek ne anlama gelir?

Rüyada yüzük görmek

Danyal Aleyhisselama göre rüyasinda kendisine bir yüzük verilecek ""Bununla mühürle"" dediklerini gören, en büyük makama geçer, eger zengin ise mali artar, savasta ise kazanir, tüccar ise kazanci artar, fakir ise geçimi düzelir.

Ibn i Sirin e göre, rüyasinda yüzügünün kayboldugunu gören, islerinde zorluk çeker. Yüzügünün kasinin kirildigini gören, sogukkanliligini kaybeder. Yüzügünü birine hediye ettigini gören, mal ve mülkünden bir kismini satarak, parasini saklar. Yüzügünün altindan oldugunu görenin bütün mali ve mülkü mekruh olur. Yüzügü eger gümüsten ise mali ve mülkü helaldir. Eger demirden ise, kendi mali ve mülkü kiymetten düser. Cabir ül Magribi ye göre, parmaginda demirden bir yüzük oldugunu görmek, kuvvete delalet eder.

Eger sarı bakirdan ise, alçak karakterli bir kisiden menfaat görür. Yüzügünün iki parçaya ayrildigini gören, kendi esi ile arasinda ayrilik olur iki tasli bir yüzügü oldugunu gören, mala mülke çok düskün olur. Salimi ye göre, parmagina taktigi yüzük, her zaman taktigindan baska ise, evlenerek bir çocuk sahibi olmasina delalet eder. Yüzügünün kasi kirmizi ise yüregi fesattir. Siyah ise çocugu sefalet içinde büyür. Bir mescitte namaz kilarken bir yüzük buldugunu gören, iyi bir kadinla evlenir. Kendisine üzeri yazili bir yüzük verildigini görmek dinde mekruh olan mala sahip olacagina isarettir. Yüzük kasli degil de çiçekli ise bu rüyanin sonu hayirlidir. Kendisine altin bir yüzük verilir ve o yüzügün üzeride de tas olmayip sadece nakis veya çiçek gibi süsler varsa, malindan ve mülkünden bir sey eksilir veya isinden çikarilir. Kasi yakut olan bir yüzügü parmagina taktigini görenin esi kiz dogurur ve çocuk çok yasamaz. Eger esi Hamiledegilse, hamile kalir; eger Rüya sahibi bekar ise, sokaga atilmis bir kiz bularak onu evlat edinir. Yüzügünün kasini zebercetten gören çok yasar. Altindan burma veya zincir gibi bir yüzük taktigini gören, bir ise baslar fakat o isten zarar görür. Rüyada yüzük kasi görmek seref, mal ve nimettir. Erkek tarafindan görülürse, evlenmege delalet eder. Eger kas taslari bilezik veya halhal üzerinde olursa, kiz kardes ve akrabalarla yorumlanir. Yüzügünün tasinin düstügünü görmek, seref ve itibarinin yokluguna delalet eder. Yüzügünün halkasinin kirildigini görmek, sözünün artik sayilmayacagina isarettir. Bir baska rivayete görede: Yüzügünün tasinin düstügünü gören kimsenin çocugu ölür yahut malindan bir seyi kaybeder. Yüzügün kirilmasi, haniminin bosanmasina isarettir. Yüzük, bir ev veya bir hayvani satin almaya isarettir. Rüyada görülen yüzük eger altindan olursa erkek için zillet ve meskenettir. Demirden bir yüzük taktigini gören kimse, zorluk ve mesakkattan sonra hayra nail olur. Yüzük altindan ve kasi da varsa bu rüya iyi ve hostur. Yüzügün kasi olmazsa, kendisinde menfaati olmayan islere isarettir. Bir kimse gümüsten bir yüzük takindigini ve hükmünü, murat ettigi sekilde yerine getirdigini ve yaptigini görse, o kimse saltanata erisir. Yüzügünün kasinin sallandigini gören kimse mevkiinden alinir. Vali olan bir kimse yüzügünün çikarildigini görse isinden alinir, yahut mülkü dinden gider, ya da hanimim bosar. Kadin için bu rüya, kocasinin yahut kendisinin çok yakini olan bir kimsenin ölümüne isarettir. Bir kimse yüzügünün halkasinin kinlip düstügünü ve kasinin kaldigini görse, saltanati gider ve söhreti kalir. Eger yüzügünün dar oldugunu görse, zulümkar bir kadindan müzdarip olur. Yahut kendisinde çetinlik ve mesakkat olan bir seye malik olur.

Eger rüyada emanet yüzük alsa, o kimse devami olmayan bir seye malik olur. islemeli bir yüzük buldugunu gören kimse, ev, hayvan ve hanim gibi birseye nail olur. Yüzüklerin sokakta satildigini görse, o kimse halkin reislerinin evini mülkünü satin alir. Bekar olan kimse rüyada yüzük takindigini görse, zengin bir kizla evlenir. Yüzük altin olursa alacagi hanim mali gitmis bir hanimdir. Yüzügün kasi çocuktur. Eger kas mücevherden olursa tabir makam ve para île saltanat ve devlete, çok mala, söhrete, izzet ve serefe isarettir. Yüzügün kasi boncuktan olursa, saltanatin zayif olduguna isarettir. Kasin yesil yakuttan oldugunu gören kimsenin, mümin, alim, zekî ve anlayisli bir çocugu dünyaya gelir. Agaç parçasindan yüzük, münafik bir kadindir. Peygamberimiz (S.A.V.) den veya alim bir kimseden gümüs yüzügü almak, ilme nail olmaya ve müjdedir. Eger alinan yüzük altindan olursa, onda asla hayir yoktur.

Yüzügün demirden olmasinda da hayir yoktur. Bakirda da hayir yoktur. Disi kabartilmis ve içi doldurulmus yüzükler hile ve aldatmaya isarettir. Yahut büyük bir seyi veya çok menfaati istemeye isarettir. Kalay yüzük, kendisinde zayif olan bir kuvvettir. Bir kimse yüzügünün siddetlice çikarildigini görse o kimsenin devleti yahut yüzügün nispet edildigi sey ondan gider. Yüzügünün kayboldugunu gören kimse malik oldugu seyde kötü gördügü bir sey meydana gelir ve ona sabir eder. Rüyada yüzük görmek, makam, mal, zenginlik, geçim, bolluk ve bere kete isarettir.