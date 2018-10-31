Rüyada saçının kesildiğini görmek ne anlama gelir?

Rüyada saçının kesildiğini görmek

Rüyada saç kesmek, Hac, Sefer, İzzet ve makam, Mertebe demektir. Müslüman birinin rüyada saçını kestiğini görmesi, Sünnet-i Seniyyeye tâbi olmaya ve dinde nezafete tabir olunur.

Rüyada saç görmek

Mala ve uzun ömre delâlet eder. Rüyada saçlarını çoğaltıp bir yere toplamak, malın ve kazancın artacağına delâlet eder. Saçlarını açmak ve dağıtmak, bunun zıddı.

Rüyada makasla saç veya yün kırktığını görmek

Çok mala ve o malı biriktirmeye işarettir. Yine rüyada kendi saçını, tırnağını veya elbisesini makasla kestiğini görmek, hayır ve menfaata işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a): Rüyada başını saçını tıraş ettiğini saç kesmeyi dört şekilde tabir etmiştir: Hac, Sefer, İzzet ve makam, Mertebe. Rüyada hac zamanı saçını kestiğini ve kısalttığını görmek, hayır ve emniyete yorumlanır.

Rüyada bazı kere saçın güzelliği salih amellere, bazı kere de, uzunluğu ve örülü olması vezinli kafiyeli şiir söylemeye delâlet eder. Rüyada kendi saçını kestiğini görmek, rütbe ve makamdan düşmeye tabir edilir.

Rüyada sakalını avucunun içine alıp arta kalanını kestiğini görmek, malın zekatını vermeye, bıyığını traş ettiğini veya bıyığının kesildiğini görmek, hayır ve menfaata işaret eder.