  • Rüya Tabirleri
  • 31.10.2018 10:07
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 10:07

büyüdüğünü görmek ne anlama gelir?

büyüdüğünü görmek birçok şekilde yorumlanmıştır. Rüyada bir ağacın, bitkinin aniden büyüdüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada bir insanın anormal büyüdüğünü görmek ne anlama gelir? İşte rüyada büyüdüğünü görmenin detayları...

Rüyada büyüdüğünü görmek ne anlama gelir?

Rüyada büyüdüğünü görmek

Bir ağacın, bitkinin yahut herhangi bir şeyin normal gelişme seyrinin aksine aniden si, bu şeyin uğrayacağı zarara işarettir.

Bir insanın Anormal büyümesi: Onun ölümüne, Bir organın normal ölçüde büyümesi, o azanın delalet ettiği tabire uygun olara yorumlanırr. Mesela dilin büyümesi büyük söz söylemeye, kolun uzaması cömertliğe, ayağın büyümesi ayakkabı da büyürse dünyalığın genişlemesine vs. delalet eder. Her türlü normal büyüme, çabuk görülecek hayır ve sevinçli gelişmeye delalet eder.

bitkilerin aniden büyümesi kaçırılmayacak bir fırsattır. Rüyada büyüyen Ayak ise sıkıntıdır. Büyüyen şeye göre yorumlanır.

Rüyada insan seklinden çikacak derecede büyüdügünü gören kimsenin ölecegine isaret eder.

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