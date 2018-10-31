Rüyada incir görmek ne anlama gelir?

Rüyada incir görmek

Rüyada incir görmek daima kismettir. Üstü yesil veya siyahimsi olgun incir yiyen kimse umdugundan cok daha büyük kismet alir. Fakat incirler kurtluysa bu kismet, dedikoduya ve kiskancliga sebep olacaktir. Rüyada incir, mala, inciri alan kimse icin ucuzluga ve cok nimete isaret eder. Rüyada incir, mala, inciri alan kimse icin ucuzluga ve cok nimete isaret eder.

Rüyada incir ağacı görmek: İslam düşmanlarının iltica ettigi zengin cok menfaatli bir kimseye isaret eder.

Rüyada incir yemek

İncir yedigini gören kimsenin nesli cok olur. bazen de incir yemek, pismanliga isaret eder. Bazi tabirciler incir, sahibinin, zahmetsiz ve mesakkatsiz erisecegi ucuzluk ve bolluga isaret eder. incirden cüz'i bir sey yemek kolay elde edilen riziktir. rüyada yenen veya alinan her incir icin rüyayi görenin eline altin ve gümüs gecer. bazilari da, incir, altindir dediler. İncir agacinin meyvesi ve yapraginin, üzüntü ve pismanlik oldugunu söyleyenler de vardir. bundan dolayi bir kimse incir yedigini veya eline gectigini görse, o kimseye gelmis veya gelecek bir husustan dolayi bir üzüntü ve keder isabet eder.

Rüyada siyah incir görmek

Bazi tabirciler ise, inciri salih kimseler, hayirli insanlar kolay elde edilen rizik, tam nese ve bol nimetle tabir etmislerdir. mevsiminde siyah incir, hayirdir. beyaz incir siyahtan daha da hayirlidir. mevsimsiz görülen incir, Rüyasahibinin kiskancligina isaret eder. bazen de incir, yemine, incir siyah ise rüya sahibi yemininde yalanci olur. Bazen de incir, ugursuzluk, sikinti ve üzüntüye, yüksek bir yerden alcak bir yere düsmeye isaret eder.

Rüyada kurtlu incir görmek, bu kısmet, dedikoduya ve kıskançlığa sebep olacaktır.

Mevsiminde incir yemek, güzel bir rüyadır. mutluluk, evlenmek olarak yorumlanır.