Rüyada ölü görmek ne anlama gelir?

Rüyada ölü görmek

Sevilen birinin geleceğini haber verir. Ölü diri getirir.Rüyada ölü görüldüğünde korkulmamalıdır. Çünkü ölü hayra yorulur. Rüyada bir ölü görmek sevilen birinin geleceğini haber verir. Yani ölü diri getirir.

Rüyada ölüp Dirilmek

Rüyada kendinin ölüp dirildiğini görmek; isteklerinize kavuşacağınıza, ölü birine birşey vermek veya almak; bolluk içinde yaşayacağına, ölü bir kadını doğururken görmek; uzun süredir görülmeyen bir akrabadan haber alınacağına,

Ölmüş bir adam görmek

sevilen bir dostu kaybetmeye, bir ölünün tekrar dirildiğini görmek; güzel bir haber almaya ve bozulan işlerin tekrar yoluna gireceğine işarettir.

Rüyada ölmek dince eksikliğe ve itikat bozukluğuna; yolculuğa, bir yere taşınmaya yahut yoksulluğa yahut evlenmeye yorumlanır. Ölüm bazen uzlete, rahata kavuşmaya yahut şerefe; âni ölüm yoksul için zenginliğe, zengin için yoksulluğa, Ölmek, bir hatadan yahut günahtan pişman olmaya, ölüm belirtileri olmadan, uyurken hastalanmaksızın öldüğünü görmek ömrünün uzun olmasına yorumlanır.

Bir şeyden korkan yahut üzüntü ve sıkıntı içinde olan kimsenin öldüğünü görmesi hayra ve esenliğe,

Rüyada Ölü Olduğunu Görmek

Ölü olduğunu görmek sevince ve imrenilecek güzel bir duruma gelmeye, Rüyasında Ölüm anı ve onun sıkıntılarını çektiğini görmek çıkar için insanlara zulmetmeye yorumlanır. Bazen ölüm anı dinde tartışmaya, ev taşınmaya, borç ödemeye, evlenmeye, misafiri hazırlamaya, bir sanattan diğer sanata geçmeye yahut haklardan istifade etmeye işaret eder. Ölü üzerine feryad ederek ağlamak vaaz ve nasihate, bu ağlamayı dinlemek çirkin koku yayan bir yeri açmaya ya da çalgı aletlerinin çalındığı bir merasimde bulunmaya; bir fitne çıkarmaya da tabir edilir.

Rüyada ölü ardından ağlamak

Rüyada ölü ardından üzüntüyle - sesli de olsa- ağladığını görmek sevinç ve sürura işaret eder. Ölü üzerine ücretle ağlayan kadınları görmek durumun değişmesine, çirkin amellere tabir edilir.

Ölerek Toprak zeminde çıplak kaldığını görmek yoksulluğa, bir yatağın üzerinde kendini böyle görmek dünyasının iyileşmesine, bir sedir üzerinde ölüp çıplak kaldığını görmek şeref ve rütbeye çıkar.

Rüyada öldüğünü görmek

Rüyada öldüğünü, tabuta konarak omuzlar üzerinde mezara götürüldüğünü fakat defnedilmediğini görmek dünyaca yücelmeye ve büyük bir mevkiye geçmeye işaret eder. defnedilmiş ise dünyanın kendisine galip gelmesine;

Öldüğü halde kefen, tabut ve yıkanmak gibi şeyleri görmemek bir şeyin kırılmasına yahut yıkılmasına,

Ölüp de defnedildiğini görmek tövbe etmeden vefata,

Öldüğü halde dirildiğini görmek tövbe etmeye,

Öldüğü halde yaşadığını görmek yoksulluktan sonra zengin olmaya, günahlarından tövbe etmeye, yolcu ve gurbette ise vatanına dönmeye,

Bilinmeyen kadının ölmesi yağmur yağmamasına, bu kadının dirilmesi bereketli yağmurlara,

Hanımının ölüp tekrar dirildiğini görmek ziraat ve harmandan fayda görmeye,

Kadınların vefatı çocukların ölümüne,

Çocukların ölümü kadınların vefat etmesine,

Ölmüş birinin ölmediğini söylemesi, onun durumunun şehidlik makamı olduğuna,

Ölmüş birini sırtına almak dinsiz birinin meşakkat ve sıkıntısını üzerine almaya,

Ölüyü, mutad olan şeklin dışında yüklendiğini görmek haram mala,

Ölü taşıdığını görmek devlete hizmet etmeye,

Rüyada ölmüş birini hasta olarak görmek, onun dini bir vazifeden sorumlu tutulduğuna,

Ölmüş birinin kişinin kendisi ve insanlar için bir şeyi haber verdiğini görmek, bu haberin aynen çıkmasına;

Ölü geçmişte olmayan bir şeyi haber vermiş ise bu rüyanın geçersiz olmasına,

Ölüyü güzel bir sedirde görmek, onun Cennette olduğuna,

Ölüyü beyaz, yeşil elbiseler içinde yahut sağlıklı ve iyi durumda görmek, onun kabirdeki halinin iyi olduğuna;

Siyah ve çirkin renkli elbiseler içinde ve üzüntülü görmek azap çektiğine,

Ölünün ardı sıra gitmek, ölen kimsenin meslek ve işine, görüş ve düşüncesine uymaya,

Ümamın ( önder konumdaki kimselerin) ölmesi şehrin yahut o yerleşim alanının harap olmasına,

Uzaktaki yahut kaybolmuş birinin ölüm haberini almak, onun dice noksanlık içinde olduğuna,

Rüyada oğlunun öldüğünü duymak :Oğlunun öldüğünü görmek düşmanından kurtulmaya,

Rüyada kızının öldüğünü görmek: kızının öldüğünü görmek ümitsizliğe,

Erkek kardeşinin öldüğünü görmek düşmanın vefatına yahut zarardan kurtulmaya,

Ölü ile arkadaşlık etmek yolculuğa ve bununla erişilecek hayra,

Ölüyü yediğini görmek uzun ömre,

Ölünün bir şey yemesi, o şeyin pahalılaşmasına,

Ölmüş anne ve babalarının sağ olduklarını görmek korkudan emin olmaya, sevinç ve mutluluğa,

Ölüyü dirilttiğini görmek birinin hidayetene vesile olmaya,

Ölmüş birinin ikinci kez öldüğünü görmek, onun adaşı yahut yandaşı olan birinin yefat etmesine,

Ölünün bir yerinden şikâyet ettiğini görmek, onun bir şeyden sorumlu tutulduğuna,

Ölüye bir şey vermek - eğer ölü bunu almış ise- mal veya dünyalığına gelecek zarara,

Ölünün yenecek bir şey vermesi ummadığı yerden rızka nail olmaya,

Ölünün elini tuttuğunu görmek, ümidini kestiği bir şeyin gerçekleşmesine,

Ölü bir kimseyle kanuşmak uzun ömre

Tanıdığı bir ölüyü öpmek veya onun tarafından öpülmek onun vereselerine bıraktığı mal ve ilminden istifade etmeye,

tanınmayan ölüyü öpmek tahmin edilmeyen bir yerden mal ve dünyalığın gelmesine,

Ölü ile cinsi münasebette bulunmak ümidini kestiği bir şeyin gerçekleşmesine ya du bu işin ölünün vereseleri tarafından gerçekleşmesine yahut o ölüyü hayırla yâd etmeye,

Ölmüş birinin bir diriyi dövmesi, dövülen kimsenin dinen sakıncalı bir iş işlediğine,

Ölmüş birini dövmek - eğer ölü buna razı ve itaat ediyorsa- döven kimsenin ölüye hayır ve duâ ettiğine ya da yolculuk yaparak bir hayra ermeye yahut kaybettiği şeyi bulmasına,

Ölüyü soymak, eşini boşamak için zorlanmaya, malında zulüm meydana gelmesine, yolculuğa, günahtan temizlenmeye, tövbe etmeye ya da -kâfir için- İslâmla şereflenmeye,

Ölmüş kimseyi uykuda görmek, onun durumunun iyi olduğuna,

Ölü üzerine namaz kılmak çirkin bir iş yapmaya yahut batıl amele delalet eder.

Rivayete göre Ashab-ı kiramdan Sa'b b. Cessâme ile Avf b. Mâlik kardeş olmuşlar ve öldükten sonra da birbirimizden haberdar olalım diye sözleşmişler. Aradan bir müddet geçtikten sonra Sa'b ölüyor. Avf bir gece Rüyasında, aynen hayattaymış gibi Sa'b'ın kendisine geldiğini görüyor ve Sa'b'a hesap ve suâlin nasıl geçtiğini soruyor. O da şimdilik iyi olduğunu söyleyip Allah'a hamdediyor. Bu arada Avf, Sa'b'ın göğsünde gördüğü bir kara lekenin sebebini soruyor. O da bir Yahudiden on dirhem ödünç aldığını ve paraların asılı olduğu yeri söyleyerek, o paranın sahabine verilmesini istiyor. Yine evdeki kedisinin öldüğünü, kızının da yakında öleceğini haber veriyor ve bütün bunlar aynen çıkıyor. Sabah olup da Avf, arkadaşının evine gidince, paranın aynen haber verilen yerde olduğunu görüyor ve alıp yahudiye götürüyor. Yahudiye, ölmüş olan arkadaşının kendisinden ödünç para alıp almadığını sorunca, yahudi aldığını ve miktarını söylüyor. Bunun üzerine rüyada gördüklerinin gerçek olduğunu anlayan Avf, elindeki paralan, arkadaşının rüyadaki vasiyetine uyarak yahudiye veriyor.