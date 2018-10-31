Rüyada tabut görmek ne anlama gelir?

Rüyada tabut görmek

mülke, yol hazırlığına, mala, güçlükleri yenmeye ve galibiyete işaret eder.

Rüyada tabutun içinde olmak

Tabut içinde olduğunu görmek saltanata, zafer bulmaya, muradına ermeye, kaybolanın bulunmasına işarettir. Rüyada Tabut verilmesi ilme, güzel huya ve Kar eden işlere delalet eder.

Rüyada tabutta cenaze görmek

Yine bir kimse rüyada tabutu ve cenazeyi yüklendiğini görse, devlet ve saltanat sahibi bir zâta tabi olur ve ondan mal ve servet elde eder. Rüyada bizzat kendisinin cenaze ve tabut üzerinde olduğunu görmek, çok mala delâlet eder. Rüyada kaldırıp bir tabut üzerine konulduğunu ve bir takım insanların kendisini omuzladıklarını görmek, yücelik ve saltanata delâlet eder ve Rüya sahibi halkın başına geçer. Rüyada vefat etmiş ve tabuta konularak kaldırılmış ve halkın, cenazesinde yürümekte olduğunu görmek, şan ve şerefe, izzet ve rifate delâlet eder.

Bir kişinin rüyada öldüğünü, ölümle beraber ağlaşarak tabut üzerine konup bir kısım adamların omuzlarında kabristana götürüldüğünü, ancak defnedilmediğini görmesi, dünyaca yücelmeye ve büyük bir mevkiye geçmeye delâlet eder.

TABUT: Bir kimsenin rüyada tabut içinde olduğunu görmesi, büyük bir mala erişmeye ve saltanata delâlet eder. Çünkü tabut büyük bir maldır. Rüyada kendisine bir tabut verildiğini görmek, ilme, güzel ahlâka ve kâr etmeye

işarettir.

Rüyada tabut görmek, bazı kere de kaybolmuş şeyin bulunmasına delâlet eder. Denilmiştir ki: Rüyada kendisini tabut üstünde görmek, pek yakında zafer ve murada ermeye işarettir.

Rüyada değirmencinin Un koyduğu tabutunu veya teknesini görmek, Hak ile batıl arasını ayıran hakime, ilim, hikmet ve hidayete delâlet eder. Bazı kere de tabut görmek, rüya sahibinin bulunduğu mahalden bir adamın öleceğine işaret eder.

Rüyada Tabutu açık görmek, zorlukların dikkatsizlikten ileri geldiğine; tabutun içinde birisi varsa, yakında ondan Sağlık haberi alınacağına; içindeki yabancı biriyse, ileride iyi bir dostluk kurulacağına işarettir.

Rüyada tabut görmek, zorlukların üstesinden gelmeye ve kazanca yorumlanır. Tabutu açık görmek, daha dikkatli olmazsanız birçok zorlukla karşı karşıya kalacaksınız demektir. Bazen kötü anlam içeren bir rüyadır.

Bu rüya olumsuz anlamlar içerir. Sevdiklerinizle ilgili sorunlar yaşayabilir ya da borçlanabilirsiniz.

Yeni durumlar, değişen koşullar, beklenmedik olaylar olarak yorumlanır.

Rüyada tabut içinde olmak

Tabut, büyük bir mülktür. Tabut içinde oldugunu gören, saltanata nail olur. Bazi tabirciler bu rüyayi gören düsmanindan korkar ve hüsrnana karsi düsmanlik yapmaktan acizdir, dediler. Bazilari ise, bu rüya bir müddetten sonra şer ve kötülüklerden kurtulmaya delalet eder, demislerdir.

Bazilari da, kaybi olan için bu rüya kaybinin bulunmasina alamettir, demistir. Bazi tabirciler de, kendisini tabut üzerinde görenin bir vasiyyet veya düsmanligi vardir. Yakinda zafer ve muradina nail olur. Kendisine bir tabut verildigini gören kimse ilim, güzel huy ve kar sahibi olur.

Tabut görmek, yol hazirligina delalet eder. Degirmencinin un koydugu tabutunu ve teknesini görmek, hak ile batil arasini ayiran hakime, ilim ve hidayete delalet eder. Rüyada tabut görmek, kötü bir haberlede yorumlanir.

rüyada boş tabut görmek

Rüyasinda tenesire konuldugunu görenin mali artar. Eliyle tenesir yaptigini gören halka iyilik eder. Bir tenesir yapilmasini emrettigini gören sevaba ulasir. Tenesirin kirildigini görmek iyi degildir.

Rüyada tabut satın almak

Rüyada tabut görmek iyidir. Kirmani ye göre; rüyasinda bir tabut satin aldigini veya kendisine bagislandigini veya evinde bulundugunu görenin mülkü ziyade olur.

Bazilarina göre; rüyada tabut görmek, erkegin karisi ve dükkaniyla tabir olunur.

Bir rivayete göre, ticareti artar. Tabutun eski, delik desik, kurt yemis oldugunu görmek, karisinin iffetsizligine, kendisine yar olmadigina, ahlaksizligina ve huysuz olmasina delalet eder.

Rüyada yeni tabut görmek

Rüyada yeni tabut görmek, san ile tabir olunur. Rüyasinda kendisi için yeni bir tabut aldigini gören, bir yere memur olur, tüccar ise ticareti artar, zengin ise parasi ziyadelesir. Fakir ise bolluga erer. Kendi haline göre yükselir.

Rüyada tabut almak

Kirmanî demiştir ki: Rüyada bir tabut satın aldığını veya kendisine bağışlandığını yahut evinde bulunduğunu görmek, mülkün artmasına, hikmete, vakar ve sekinete delâlet eder.