Rüyada dişlerin döküldüğünü görmek ne anlama gelir?

Rüyada Dişlerin dökülmesi

Çekilmesi veya düşmesi hayatın yeni tatlarını almak anlamında ifade edilmektedir. Kendi dişlerinizin döküldüğünü veya kendi dişlerinizi çektirdiğnizi görmek, sıkıntıları ortadan kaldırdığınızı, sıkıntıların git gide daha yumuşamaktadır.

Cabirü'l-Mağribî demiştir ki: Bir kimsenin rüyada ağrımakta olan dişine ilaç yaptığını veya çektirdiğini görmesi, hayır ve menfaate, keder ve gamdan kurtulmağa delâlet eder. Bir kimsenin rüyada dili ile dişlerini kökünden kopardığını görmesi, söylenen fena bir sözden dolayı Ailehalkının işlerinin bozulmasına delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demişlerdir ki:

"- Rüyada dişi kökünden çekip koparmak, akrabaları ziyaret etmemeğe, diş çıkarılırken çıkan kan da, hısım ve akrabayı ziyaret etmemeden dolayı meydana gelecek günah, cep ve avuç içinde görülen dişler de, kız kardeş ve evlâdın çokluğuna alâmettir."

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:

- Bir kimse rüyada bir dişinin düştüğünü ve onu düştüğü yerde bulduğunu görse, eğer çocuğu vefat etti ise, onun yerine bir evladı dünyaya gelir.

Rüyada dişinizin düştüğünü görmek, normal hayattaki bazı korkularınıza ya da utandığınız bazı şeylerle ilişkili bir duruma yorumlanır.