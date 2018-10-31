Rüyada yangın görmek ne anlama gelir?

Rüyada yangın görmek

Yangın Rüyaları birkaç şekilde yorumlanır. Rüyada bir konağın yandığını görmek, uzaktan sizi tedirgin edecek haber alacağınıza yorumlanır. Kendi evinin yandığını görürse, işlerinde büyük zarar edecek ve sağlığı bozulacak demektir. Eşyalarının yandığını gören kişinin el attığı her işte başarılı olacağına yorumlanır.

Yanan şeyden sadece beyaz dumanlar çıkıyorsa: bu herkesi ilgilendiren bir olaydır.

Kara duman çıktığını görmek

Büyük derttir. Yangında sadece Alev gözükmesi, zengin olunacağına yorumlanır. Yanmadığınız sürece, zenginliğin işaretidir. Yanıyorsanız zarara girebilirsiniz demektir. Yangında duman görülüyorsa herkesi ilgilendiren bir sorundur. Ama alev çıktığını görmek çok önemli bir kısmettir. Orman yangını görmek ise kıtlığa işaret eder.

Rüyada yangın çıkıp evinin veya bir mahallede her hangi bir binanın yandığını görmek, uzaktan heyecanlı bir haber alacağına; yangının kendi evini yakıp kül ettiğini görmek, kötü bir hastalığa yakalanıp hastaneye yatacağına işarettir.

Yanmadığınız sürece, zenginlik ve mutlu bir Aile hayatının simgesidir. Eğer yanarsanız, yanlış davranışlarınızdan dolayı zarara gireceksiniz demektir.

Şayet rüyada eviniz yanıyorsa sizi seven ve sayan bir eş ve söz dinleyen çocuklar olarak yorumlanır. Çok çok büyük bir yangın görmek iş adamları için sonsuz başarı ve para, sanatçılar için onur ve kazancını denizden sağlayanlar için de kazançlı bir yolculuk anlamı taşır.

Rüyada siyah dumanlar çıkartan bir yangın görmek; sıkıntıya düşmeye, yangından beyaz bir duman çıkıyorsa, sıkıntılardan kurtulmaya, rüyada yandığını görmek; gelecek kötü bir habere, orman ve ekinin vs. yandığını görmek; felakete, evinizin yandığını görmek; haram kazanç sağlayacağınıza, kötülüklere uğrayacağınıza işarettir.