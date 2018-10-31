Rüyada deprem görmek ne anlama gelir?

Rüyada deprem Görmek

İş yaşamınızda sıkıntılar yaşayacaksınız demektir. Ülkeler arasında savaş çıkacağı şeklinde de yorumlanır. Rüyada deprem görmek, üzüntü, keder, zarar, ziyan ve işlerin iflâsı ile yorumlanır. Aynı zamanda deprem korku ve şiddete de işarettir.

Rüyada deprem yaşamak

Rüyada deprem görmek, bir yerden bir başka yere göç etmeye işarettir. Rüyada bir dağın sarsıldığını veya yerinden koptuktan sonra tekrar yerine geldiğini görmek, korku ve şiddete delâlet eder. Çünkü zelzele büyük âfetlerdendir. Rüyada yerin sarsıldığını görmek, iş ve geçimde meydana gelecek canlılığa ve berekete delâlet eder.

Bazı kere de rüyada zelzele görmek, feryat etmeye, karmakarışık sözlere, can sıkıcı haberlere ve sırların meydana çıkmasına işaret eder.

Rüyada bir mahalde deprem olduğunu ve orada bir takım insanların yere battığını ve bir kısmının da kurtulduğunu görmek, devlet başkanının oraya geleceğine ve halka zulüm ile muamele edeceğine işarettir. Bazı kere de bu rüya, şiddetli bir hastalığa işaret eder.

Kıtlık hüküm süren bir yerde deprem olduğunu görmek, o yerin mahsulünde meydana gelecek büyüme ve berekete delâlet eder. Rüyada bağ ve bahçede deprem olduğunu görmek, o bahçede mahsulâtın çok olacağına ve yaz meyvelerinin bolluğuna işaret eder.

Rüyada Mayıs ayının gece ve gündüzünde zelzele olduğunu görmek, halk arasında çıkacak kavgaya ve devamlı meydana gelecek fitnelere delâlet eder.

Haziran'da görülen deprem, şerli ve kötü insanların helakine işarettir. Temmuz ayı içinde deprem görmek, şanlı ve ulu bir zatın vefatına delâlet eder. Ağustos ayında görülen deprem, o yere yönelecek bir düşmana işarettir.

Rüyada deprem olması

Rüyada deprem görmek yine bir yerden bir yere göç etmeye, o bölgeye isabet edecek olan bela ve musibete, Bir dağın sarsılarak yerinden oynaması ve tekrar yerine oturması devlet başkanına ve halkına isabet edecek olan şidddet ve korkuya işarettir.

Rüyada Deprem olduğunu ve kimi insanların sağ kaldığını, kimilerinin de öldüğünü görmek oraya devlet adamlarının gelmesine ya da salgın hastalığa, Yer sarsıntısı bazen iş ve geçimde maydana gelecek canlılığa; Yerin sarsılarak batması dinin emirlerini yerine getirmemeye, çölleşmeye yahut şaşılacak gelişmelere, Yerin dürülmesi işi sonuçlandırmaya, Amel işlemeyi terk etmeye delalet eder.

Rüyada deprem görmek büyük hayal kırıklıkları ve acılara işaret eder. Rüyada deprem, herşeyin aniden değişeceğini haber verir. Rüyada deprem oldugunu ve her tarafin yikildigini görmek, devlet büyügünden gelecek bir felakete delalet eder.

Rüyada Deprem, bazi yorumculara göre yolculukla da yorumlanir. Bir dagin deprem ile yer degistirdigini görmek, bulundugu yere bazi ilahi felaketlerin gelecegine isarettir.

Deprem ile evinin yikildigini ve içinde ev halkindan sadece kendisinin kurtuldugunu görmek, ecelinin yaklastigina delalet eder.

Rüyada bir yerde bir deprem oldugunu ve bu yüzden insanlarin saga sola kaçistiklarini, ve bazi kimselerin yere gömüldüklerini görmek, o yer halkina zahmet ve zorluk verecek büyük bir felaketin gelecegine delalet eder.

Rüyada deprem olduğunu hissetmek

Bir baska rivayete görede: Rüyada görülen deprem korkuya isarettir. Bazilari da bilinen bir yerde meydana gelen deprem bir yerden bir yere göç etmeye isarettir, dediler.

Rüyada herhangi bir dagin sarsildigini veya yerinden ayrildiktan sonra tekrar yerine geldigini görse, ora halkina siddet ve korku isabet eder. Bir kimse rüyada yerin sarsildigini görse, o kimsenin is ve geçiminde meydana gelecek canliliga isarettir.

Rüyada yer sarsılması

Rüyada yerin sarsildigini görse, bir taraftan o yere inecek belaya yahut orada meydana gelecek dolu, kitlik veya siddetli korkuya isarettir. Deprem köyde meydana gelecek fitnelere isarettir.

Rüyada her ayın kendine göre tâbiri vardır. Deprem rüyasına türlü türlü tâbirler yapılmıştır. Her şeyin en güzelini ve doğrusunu ancak Allahu Teâlâ bilir.