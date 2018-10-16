Rüyada kedi görmek ne anlama gelir?

Rüyada kedi görmek

Hizmetçi ile yorumlanır. Bazı yorumcular kedi görmeyi hırs, düşmanlık, keder ve hüzün olarak tabir ederler. Kişinin Rüyada dişi kedi görmesi, hizmetçi ve koruyucudur. Rüyada kedinin etinden veya yağından bir şey almak, hırsızın malından elde edilecek menfaattir.

Nablusi: "Rüyada kedi görmek", zinadan meydana gelmiş ve yol üzerine atılmış bilinmeyen çocuğa işaret eder. Bazı kere de kedi, söz ve şaka yapan, manasız ve akıl dışı söz söyleyerek, köçekler gibi oynayarak halka kendisini sevdirmeye çalışan bir adama işarettir. Rüyada kedi görmek, çocuğun terbiyesi hususunda çok hırslı olan kadına işaret eder.

Rüyada görülen kedi, hizmetçidir. Bazı tabirciler, kedi, Rüya sahibinin ev halkından olan bir hırsızdır, dediler. Rüyada kendi evinin dişi kedisinin kendi sahibini ısırması, ev sahibinin rahat edeceği bir seneye delalettir.

Rüyada kedi öldürmek Kirmani: Rüyada bir kedi öldürdüğünü görmek, hırsızı yakalamaya ve ona galip gelmeye delalet eder. Yine rüyada kedi ile kavga ettiğini ve kedinin kendisini tırmaladığını görmek, büyük bir hastalığa işaret eder.

Bir kimsenin rüyada kedinin etinden veya yağından bir şey aldığını görmesi, hırsızın malından elde edilecek menfaata işarettir. Rüyada insanı kedinin ısırıp tırmalaması, uzun sürecek hastalığa işarettir. Bazı kere de rüyada kedi görmek, çocuğun terbiyesi hususunda çok hırslı olan kadına delâlet eder.

Rüyada kedi satmak

Rüyada kedi sattığını görmek, malını infak etmeye işarettir.

Rüyada kedi ısırması

Rüyada kendi evinin dişi kedisinin kendi sahibini ısırması, ev sahibinin rahat edeceği bir seneye delâlet eder. Yabani ve vahşi kedinin ısırması ve çokça zahmet vermesi, rüya sahibinin eziyet ve meşakkat çekeceği şiddetli bir seneye işarettir. Isıran kedinin dişi ve ev kedisi olması rüya sahibinin rahat edeceği bir seneye işarettir.

Rüyada kedi görmek 7 Şekilde Tabir Edilir

Feryat ve figan

Zevce için cefa

Evlat

Zina ve vefasızlık

Düşmanlık

Hırsızlık

Koğuculuk

Rüyada kedinin tırmalaması Rüyada kedinin bir kimseyi tırmalaması veya kanını akıtması, yahut gözünü çıkarması, düşmanlığı açık olan bir düşman ile tâbir olunur. Bir kedi ile mücadele ettiğini ve hatta kendisini tırmaladığını veya ısırdığını görmek, mücadeleye işaret eder. Erkek kedi birisini ısırırsa veya tırmalarsa, o kişinin sağlığına dikkat etmesine işaret eder. Kedi ile yaptığa mücadele ve münakasada mağlup olan kimse yakalandığı hastalık, üzüntü ve kederinden acilen kurtulur.

Rüyada kedi olmak

Bir kimsenin rüyada kedi olduğunu görmesi, hırsızlık ve kendisine fayda vermeyen şeylere geçirmeye delâlet eder...

Rüyada kedi kovalamak

Uğursuzluğun işaretidir. Eğer rüyada kediyi kovalıyorsanız bu iyi anlam taşır. Dişi kedi kötü bir kadını belirtir. Kendisinin kedi şekline dönüştüğünü görmek, kötü işlerden geçimini sağlamak demektir. Bazı tabirciler de kedinin dişisi hilekar kötü bir hizmetçi kadındır, dediler. Kedi bir şahsın etrafında dolaşıp onu korumaya çalıştığı halde, o sahsa hem zararı ve hem de faydası dokunan bir adama nispet edilir. Rüyada bir kedi sattığını gören kimse, malini infak eder.

Rüyada Kedi Yemek

Kedi eti yediğini gören kimse, sihirbazlık öğrenir.

Kedinin Eve Girmesi

Bir şahıs bir eve bir kedinin girdiğini görse, o eve hırsız girer. Eğer o evden bir şey almış çıktığını görse, o evden hırsız bir şey götürür. Bir kediyi kestiğini veya öldürdüğünü ya da tuttuğunu gören kimse, bir hırsızı tutar ve ona galip gelir.

Kedi Görülmesi: Bazen bu rüya halk hakkında adalete veya dünyanın durumunun bozulmasına işarettir. Bu rüya bazen de düşmanları def etmeye, işarettir. Bazen de kedi, evladın terbiyesi hususunda çok hırslı olan kadına işarettir.

Rüyada Misk kedisini görmek

Şekil ve siması şerli görünen ve ahlaki iyi olan bir adama işarettir. Bazen kedi, zevce için cefaya, evlada, düşmanlığa, hırsızlığa, zinaya, vefasızlığa, koğuculuk yapmaya, feryat ve figan etmeye işarettir. Bazen de kedi, zinadan meydana gelmiş ve yol üzerine atılmış babası bilinmeyen çocuğa işarettir. Bazen de kedi söz ve şaka yapan, manasız ve akıl dışı söz söyleyerek köçekler gibi oynayarak halka kendisini sevindirmeye çalışan ve bununla beraber bazı durumları dikkatten kaçırmayan ve fırsat buldukça fesat çıkarmaya çalışan bir adama işarettir.

Kedinin Fare ile ve kurdun koyunla ittifak halinde görülmeleri nifak ve riyaya işarettir. Eğer halk korku içinde iseler düşmanlarından emin olurlar. Nefsi rüyalardan olan rüyada kedi görmek şeytanın vesvesesine kapılmaya da yorumlanır.