Rüyada sincap görmek ne anlama gelir?

Rüyada sincap görmek

Sincap çok güzel bir hayvandır ve mutluluğu haber verir. Gerçekten iyi dostlara sahip olacak ve işlerinizde daima başarılı olacaksınız demektir.

Sincap çok hayırlı bir hayvandır ve mutluluğun işaretidir. Gerçek dostlarınız olacak ve iş hayatında da birçok başarıya imza atacaksınız. Çıkarcı ama neşeli, konuşkan, zeki birisini işaret eder. Eğlence olarak da yorumlanır.

Rüyada sincap hayra, iyiliğe, mutluluğa, başarıya, sevgiye, dostluğa ve kısmete işarettir. Rüyada sincap gören kişinin şansının ve kısmetinin açık olduğuna, hem iş hayatında hem de Aile ve sosyal hayatında insanlardan yardım ve destek gördüğüne, dostları tarafından sevilen bir kişi olduğuna tabir edilir.

Rüya sahibinin arkadaşlarıyla ve yakınlarıyla yardımlaşma içinde olduğuna, iyi dostluklar kurduğuna, zor zamanlarında yalnız kalmadığına yorumlanır. Rüyada sincap gören kişinin aynı zamanda işlerinin yolunda gideceğine, iş hayatında başarılı olacağına, mutluluğa ve rahatlığa kavuşacağına işaret eder.

Rüyada sincap görmek, samur görmek gibi de tabir olunur. Bir sincabi boğduğunu ve boğazından kan aktığını gören yabancı bir kadın ile ilişki kurar. Bir başka rivayete göre de: Rüyada sincap görmek, zalim ve hırsız birisine işarettir. Bazı tabirciler sincap görmek, halkın arasına girip çıkmayan zengin bir adama işarettir demişlerdir.

Rüyada hamile sincap görmek sürprizlere, malının artacağına, övülmeye, sevince, sevindirici habere, izzet ve medhe nail olmaya işarettir.